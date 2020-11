C

L’économie malmenée d’entral de Londres perd des millions de livres en soutien désespérément nécessaire en raison de la manière dont les subventions sont attribuées, révèle aujourd’hui le Standard.

Les conseils reçoivent des fonds pour aider les entreprises durement touchées à survivre grâce au verrouillage grâce à la subvention supplémentaire de 1,1 milliard de livres pour restrictions.

Cependant, le niveau de financement est basé sur une formule de 20 £ par habitant de la population locale – plutôt que sur le nombre d’entreprises dans une zone.

La capitale compte un nombre élevé d’entreprises par rapport à de nombreuses autres régions du pays, de sorte que le financement moyen par entreprise est aussi bas que 8,09 £ dans la ville de Londres, contre une moyenne de 485,85 £ pour le Royaume-Uni.

Selon une analyse du bureau de Nickie Aiken, députée conservatrice des villes de Londres et de Westminster, six des dix zones recevant les sommes les plus faibles en moyenne par entreprise se trouvent dans la capitale.

Westminster est le deuxième plus bas avec 100,9 £ par entreprise, suivi de Camden avec 163,63 £, Kensington et Chelsea 5e plus bas avec 228,09 £, Islington 7e avec 229,01 £ et Hackney 9e avec 251,67 £.

Cela se compare à Blaenau Gwent au Pays de Galles recevant 1140,60 £ en moyenne par entreprise, Inverclyde en Écosse 960,49 £ et Sunderland 953,49 £.

Mme Aiken a déclaré à The Standard: «Cela ne veut pas dire que lorsque le centre de Londres collecte des milliards de livres de taux d’affaires pour le Trésor, cette nouvelle subvention discrétionnaire n’offre que 8 £ par entreprise dans la City et 100 £ à Westminster.

en relation

«Il faut repenser, d’autant plus que la capitale a été si durement touchée par la pandémie.»

La chef du conseil municipal de Westminster, Rachael Robathan, a écrit au secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick, pour avertir que la subvention pour restrictions supplémentaires n’ira pas assez loin dans la lutte pour sauver l’économie de 54 milliards de livres sterling du West End.

Dans sa lettre, elle a souligné que Westminster a une population résidentielle de 261317 habitants, similaire à Stoke-on-Trent, ce qui permettrait d’obtenir une somme similaire même s’il y avait près de dix fois plus d’entreprises dans l’arrondissement de Londres.

«Cette formule de financement trop simpliste compromettra gravement le soutien que nous sommes en mesure de fournir aux entreprises de la ville», a-t-elle ajouté.

La moyenne de Londres par entreprise est estimée à 337,36 £, contre 438,85 £ pour le Sud-Est, 459,56 £ pour l’Est, 476,27 £ pour le Sud-Ouest, 525,60 £ pour les East Midlands, 534,83 ​​£ pour les West Midlands, 549,79 £ pour le North West, 581,51 £ pour le Yorkshire et le Humber, 595,70 £ pour le Pays de Galles, 614,91 £ pour l’Écosse et 747,20 £ pour le Nord-Est.

Le total estimé pour Westminster, sur la base des chiffres de population ONS de la mi-2019, sera d’un peu plus de 5 millions de livres sterling et d’une somme dérisoire d’environ 200000 livres sterling pour la ville de Londres.

S’il était basé sur les tarifs payés par les entreprises, Westminster recevrait la somme stupéfiante de 99 millions de livres sterling, selon les calculs des chefs de mairie.

Le fonds est alloué aux entreprises qui peuvent rester ouvertes mais qui éprouvent des difficultés, notamment les magasins d’alimentation, les marchands de journaux, les hors-licences, les pharmacies, les magasins de bricolage, les garages, les magasins de vélos, les sociétés de location de taxi ou de véhicules, les laveries, les nettoyeurs à sec, les vétérinaires, les animaleries et le jardin. centres.

Selon l’analyse, de nombreuses zones avec un grand secteur privé sont perdantes, en particulier celles avec une population plus petite comme la City de Londres, tandis que celles qui dépendent du secteur public et avec moins d’entreprises privées font proportionnellement mieux, surtout si elles ont une population importante. .

Mme Aiken a évoqué la situation de Londres avec le ministre des Affaires, Nadhim Zahawi, aux Communes.

Il a insisté: «Dans l’ensemble, il existe une forte corrélation positive entre le nombre d’entreprises et la population. En conséquence, nous constatons une répartition assez égale de la valeur de l’octroi de restrictions supplémentaires par entreprise selon la méthode de répartition proposée.

«La subvention pour restrictions supplémentaires est l’un des nombreux fonds de subvention mis à la disposition des autorités locales pour soutenir les entreprises qui sont invitées à fermer ou dont leur commerce est affecté alors que des restrictions sont mises en place pour lutter contre Covid-19 et sauver des vies. Toutes les entreprises tenues de fermer recevront des subventions allant jusqu’à 3 000 £ par période de quatre semaines. »

Un porte-parole du département des affaires a ajouté: «Le gouvernement a soutenu des entreprises dans tout le Royaume-Uni, y compris celles de Londres, où d’ici la fin du mois, nous aurons fourni aux conseils le plus grand financement de toutes les régions d’Angleterre – plus de 370 millions de livres sterling. .

«Cette dernière subvention vient s’ajouter à un vaste programme de soutien économique, comprenant l’extension du régime de congés et la réduction de la TVA pour les entreprises dans de nombreux secteurs.»