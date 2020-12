Les premiers colis de vaccins COVID-19 ont officiellement commencé à être expédiés dimanche, selon un rapport de l’Associated Press. Le médicament de Pfizer et BioNTech a fait son chemin vers les sites de distribution à travers le pays dans des conteneurs emballés dans des congélateurs, offrant un espoir de mettre fin à la pandémie de coronavirus. Alors que le déploiement devrait prendre du temps, la promesse d’une ligne d’arrivée réjouit de nombreux Américains.

La Food and Drug Administration américaine a donné vendredi l’autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin Pfizer, permettant au pays de commencer «le plus grand effort de vaccination de l’histoire des États-Unis». Les travailleurs de la santé et les résidents des maisons de soins infirmiers seront les premiers à recevoir le vaccin, qui se décline en deux injections sur un mois. Les journalistes ont regardé les premiers lots partir de l’usine Pfizer de Portage, Michigan. Les flacons du vaccin ont été emballés dans des boîtes isothermes avec de la glace sèche, garantissant qu’ils resteraient à 94 degrés en dessous de zéro Fahrenheit.

Les travailleurs de Pfizer auraient été vêtus de vêtements jaunes fluorescents, y compris des casques de protection et des gants, alors qu’ils emballaient ces envois importants. Ils ont été envoyés à l’aéroport international Gerald R. Ford de Grand Rapids, Michigan, où ils ont été chargés dans un avion cargo. Les responsables de l’aéroport ont déclaré qu’il y avait une atmosphère «jubilatoire» lorsqu’ils ont envoyé le médicament.

Le vaccin serait expédié via l’USPS et FedEx Express, avec des capteurs compatibles GPS pour suivre leurs emplacements. On estime que 3 millions de doses ont quitté Pfizer dimanche, avec d’autres à venir sous peu. Les responsables fédéraux ont déclaré que les expéditions seront échelonnées pour plus d’efficacité.

Le plan prévoit que 145 centres de distribution recevront leur part du vaccin contre le coronavirus lundi, suivis par 425 autres centres qui le recevront mardi. Les 66 derniers envois arriveront à destination mercredi, et l’aménagement de ces centres de distribution a été planifié en fonction de la population adulte de chaque état.

Les États eux-mêmes décident de la destination du vaccin. En Californie, par exemple, les responsables de la santé publique donneraient la priorité aux hôpitaux qui ont la capacité de stocker ce vaccin unique en premier. Les agents de santé seront vaccinés dans l’État avec les populations à haut risque.

Outre les défis logistiques liés à la distribution rapide de ce vaccin, les responsables de la santé publique se battent toujours pour la confiance du public dans le médicament afin que tout le monde le prenne pour obtenir l’immunité collective. Espérons que cette première série de vaccinations se déroulera assez bien pour encourager d’autres personnes à accepter le médicament et à mettre fin à la pandémie d’ici l’été 2021.