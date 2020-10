Les équipes Amazing Race continuent de faire le tour du monde avec leurs yeux sur le grand prix d’un million de dollars de la 32e saison de la série de compétitions CBS, et les défis ne sont pas plus faciles. Après avoir débuté au Hollywood Bowl de Los Angeles et voyagé à Trinité-et-Tobago pour leur première destination, les équipes restantes sont en déplacement à Manaus, au Brésil dans un clip exclusif pour PopCulture.com pour le tout nouvel épisode de cette semaine, “We ‘re Makin’ Big Moves. “

Diffusé mercredi à 20 h HE, changeant de place avec son compatriote série de téléréalité CBS Big Brother, qui sera désormais diffusé dans la tranche horaire de 21 h 00, le nouvel épisode verra les équipes rencontrer plus que du temps ensoleillé et de belles plages alors qu’elles atterrissent dans le sud. Pays américain. Avant de pouvoir se rendre à l’arrêt aux stands, les équipes doivent réussir des défis de détour, certains se vantant que la construction d’un toit avec des feuilles de palmier Babassu pourrait être “plus facile” qu’ils ne “s’attendaient”.

On ne peut pas en dire autant des équipes préparant un repas pour impressionner le chef, Will Jardell et James Wallington admettant que “c’est beaucoup plus difficile sans instructions pas à pas”. Hung Nguyen, quant à lui, ne peut s’empêcher d’être impressionné par l’énorme poisson qu’elle prépare avec l’aide de son mari Chee Lee, même si même ce plat est surnommé le “plat le plus difficile à perfectionner”.

Au fur et à mesure que les équipes relèveront les défis, certains trouveront un aspect de la course encore plus difficile: se souvenir de leurs affaires. Croisant les chemins lors de promenades en bateau, DeAngelo Williams et Gary Barnidge disent à Leo Brown et Alana Folsom que Michelle et Victoria Newland ont dû rentrer parce qu’ils «ont laissé leurs affaires», des nouvelles que Brown et Folsom accueillent, déclarant que «c’est incroyable». Mais les célébrations ne dureront pas longtemps car l’épisode de mercredi soir introduira le retour du redoutable double demi-tour pour la première fois cette saison, menaçant de forcer deux équipes à terminer les deux tâches de Détour dans une étape.

Bien que la saison 32 ait été initialement prévue pour une première le 20 mai, cette date a été repoussée au 14 octobre. Au cours de la semaine 1, les meilleurs amis Nathan Worthington et Cody Buell ont été envoyés faire leurs valises, les haies olympiques Kellie Wells-Brinkley et LaVonne Idlette étant éliminées au cours de la semaine 2, laissant neuf équipes toujours en jeu. Syntonisez mercredi soir pour voir le voyage de l’équipe qui sera écourté au cours de la troisième semaine. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour les dernières informations.