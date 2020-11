Queen’s Gambit a rapproché le monde des échecs du grand public. Bien que la fiction avec Anya Taylor-Joy a conquis le public, Ce n’est pas pour rien qu’elle est devenue la mini-série la plus regardée de l’histoire de Netflix, les experts de cette discipline n’ont pas négligé certaines erreurs.

Dylan Loeb McClain, expert des échecs, a analysé de son point de vue plus technique pour le New York Times la représentation du jeu réalisée par Netflix fiction basée sur le best-seller de Walter Davis. Et, bien que dans les lignes générales, le résultat de son analyse soit favorable à “ Queen’s Gambit ” et à son histoire d’échecs, il y a des erreurs ou des inexactitudes que vous n’avez pas négligé.

LA VITESSE DE JEU

L’une des choses qui a attiré l’attention de McClain et avec laquelle il n’est pas d’accord est la rapidité avec laquelle les joueurs décident de leurs mouvements. Cette accélération des jeux est, sans aucun doute, un licence créative de la série pour donner du rythme à la production… Quelque chose de parfaitement justifié dans un produit audiovisuel qui, en revanche, ne prétend pas être une diffusion en direct d’une sélection de jeux.

Chaque joueur dispose de deux heures pour effectuer 40 coups, ce qui était, et est toujours, un contrôle de temps standard pour ces types de jeux. Mais à chaque match, Beth et ses adversaires font leurs mouvements après avoir réfléchi pendant quelques secondes », dit-il. «À ce rythme, ils finiraient leurs parties en quelques minutes, pas en quelques heures», explique l’expert.

Photo: netflix

CONVERSATIONS ENTRE CONTENDU

Selon McClain, il n’est pas non plus courant que les joueurs se parlent au milieu du match. En plus d’être considéré comme un comportement inapproprié, c’est contre les règles. Cependant, Beth discute avec Harry de son départ dans le deuxième épisode et le fait également dans le quatrième chapitre lorsqu’il rencontre un jeune prodige russe au Mexique. Une autre licence narrative pour «pimenter» un peu ces combats au tableau que la série raconte.

SCÉNARIOS DE JEU

Les jeux qui apparaissent à l’écran sont basés sur de vraies compétitions, en fait, le livre de Walter Davis s’appuie sur plusieurs vraies figures d’échecs et leurs réalisations pour configurer son personnage de Beth. Mais les lieux où ils sont célébrés Ils sont quelque peu déconnectés de la réalité.

Beth bat Harry pour le titre de l’état du Kentucky, mais ce match a eu lieu à Riga (Lettonie) en 1955. Elle bat également Benny aux États-Unis, alors que le match a eu lieu. à l’Opéra de Paris en 1985.

COMPARAISON DE BETH AVEC PAUL MORPHY

Précisément par rapport à ces vrais personnages qui ont inspiré la série, il y a un moment où Harry compare Beth à Paul Morphy, un Américain considéré comme le meilleur joueur du XXe siècle. Selon l’auteur, le protagoniste ne lui ressemble pas, mais plus comme Bobby Fischer.

Les parallèles entre Beth et Fischer sont nombreux. Beth remporte le championnat des États-Unis en 1967. C’est l’année où Fischer remporte son huitième et dernier titre américain. Beth est orpheline et vit seule à l’adolescence. La sœur et la mère de Fischer l’ont également abandonné à l’âge de 16 ans.

La jeune femme apprend le russe pour affronter les joueurs soviétiques; Fischer a appris la langue par lui-même pour lire des magazines d’échecs russes. Beth est capable de gagner sa vie aux échecs, tandis que Fischer a été le pionnier en tant que joueur professionnel à plein temps en Amérique.

Mais quelles que soient leurs similitudes dans la vie, ils sont également similaires au tableau. Quand ils jouent avec les Blancs et affrontent la défense sicilienne et, en plus d’avoir à la fois un style agressif, McClain souligne que tous deux utilisent l’attaque Fischer-Sozin.

Source: Excelsior