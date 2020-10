Les Rays de Tampa Bay ont remporté une victoire sauvage 8-7 lors du quatrième match de la Série mondiale. Deux erreurs coûteuses des Dodgers de Los Angeles ont ouvert des occasions de marquer et ont entraîné une perte époustouflante. Les Rays ont noué la série et organisé un match revanche sauvage lors du cinquième match de dimanche.

Une séquence sauvage a commencé lorsque Brett Phillips a frappé un simple. Le voltigeur central Chris Taylor a couru pour faire l’attrapé de routine, mais le ballon a rebondi sur son gant et a donné l’occasion à Randy Arozarena de marquer. Taylor a attrapé le ballon et l’a lancé vers la maison. Le ballon a atteint le receveur Will Smith, qui s’est retourné et a essayé de glisser au marbre. Cependant, la balle a volé hors de sa portée pour une autre erreur. Randy Arozarena a plongé et a marqué le jeu gagnant.

INCROYABLE. 😱 # WorldSeries pic.twitter.com/kkzidC2d95 – MLB (@MLB) 25 octobre 2020

Quand les fans ont vu cette séquence, ils ont répondu de différentes manières. Certains ont exprimé leur colère contre le Dodger et ont dit qu’ils ne pouvaient pas croire ce qui s’était passé. D’autres, cependant, ont simplement appelé la séquence d’erreurs l’une des fins les plus folles de l’histoire de la MLB. Les discussions se sont poursuivies jusque tard dans la nuit et tôt dimanche matin alors que les fans descendaient de la montée d’adrénaline.

Plus excitant qu’un home run de 2 courses à pied tous les jours. – Cathédrales MLB ⚾️ (@MLBcathedrals) 25 octobre 2020

pic.twitter.com/VdCyeUohnY – Matt Singleton (@ matt_singl34) 25 octobre 2020

Une partie des World Series peut se terminer de plusieurs manières. Certains joueurs frappent simplement des balles volantes vers le champ central, ce qui entraîne des retraits faciles pour l’équipe en défense. D’autres ont frappé des circuits à domicile qui donnent à une équipe une avance tardive et une victoire cruciale. La fin du match 4 n’était rien de ce qui précède, ce qui a suscité l’enthousiasme de nombreux fans. Ils ont proclamé que cette fin était l’une des meilleures de mémoire récente et qu’ils la préféraient aux autres options.

Les fans des Dodgers n’essaient même pas de blâmer Roberts – Itiz Watitiz (@afckinghorse) 25 octobre 2020

pic.twitter.com/PHMUsOXai2 – Macho Man Randy Average (@ BillyLeo94) 25 octobre 2020

Lorsque les Dodgers ont obtenu une place dans les World Series, il y a eu deux réactions de la base de fans. Certains ont proclamé que 2020 serait “leur année” et que les Rays ne pourraient pas gagner. D’autres, cependant, se préparaient à la douleur. Ils ont déclaré que l’équipe basée dans le sud de la Californie atteignait régulièrement les séries éliminatoires mais ne réussissait toujours pas. De nombreux fans de Twitter ont déclaré qu’ils se préparaient à regarder les Dodgers construire un peu d’espoir et l’écraser immédiatement.

pic.twitter.com/2LXOYYywwE – Deni Hours 🌉🎃 (@DubsRevengeTour) 25 octobre 2020

pic.twitter.com/nkvxxtYwKc – Noah Sayed (@ Noah_Sayed529) 25 octobre 2020

Lorsque les fans des Dodgers ont vu les erreurs de fin de partie, ils se sont rapidement dirigés vers les médias sociaux pour exprimer leurs frustrations. Ils ont décrit leur douleur de la meilleure manière possible – en utilisant des mèmes. Certaines photos ont mis en ligne des photos montrant que l’équipe de baseball adore perdre tandis que d’autres ont comparé les erreurs à des problèmes similaires lors du cinquième match de la finale de la NBA. Ils l’ont montré avec des photos de Danny Green, un joueur des Los Angeles Lakers qui a raté un tir grand ouvert contre le Miami Heat qui aurait remporté une victoire.

Les joueurs de basket-ball professionnels continuent de voyager et de lancer des balles hors des limites tandis que les joueurs de football professionnels lâchent des passes et ratent des plaqués. C’est la même chose. – Stevie Reyes (@stevierey_) 25 octobre 2020

En tant que fan des Giants, je me suis émerveillé de la façon dont trois joueurs des Dodgers ont paniqué en collaboration au moment le plus crucial du jeu, transformant une pièce de routine en une comédie de Keystone Cops. La fortune sourit aux audacieux! Allez les rayons! – Chris A Rivers (@SF_Photog) 25 octobre 2020

Des erreurs se produisent dans les sports professionnels, que ce soit la LNH, la NBA, la NFL ou la MLB. Cependant, les fans des Dodgers ont déclaré avoir été stupéfaits par plusieurs erreurs au cours de la même pièce. Pour aggraver le moment, les erreurs ont été la raison pour laquelle les Rays ont remporté la victoire samedi soir.

bruh il se passait tellement de choses que Joe Buck gardait ça ensemble. professionnel af – / (@icarrrrrdo) 25 octobre 2020

Il l’a fait, il a juste regardé une rediffusion – un très bon appel de tout cela. – Dan (@ Dansnov1086) 25 octobre 2020

L’annonceur de FOX Sports, Joe Buck, est une figure de division parmi les fans de sport, qu’ils soient en faveur des équipes de la NFL ou de la MLB. Certains fans adorent l’entendre appeler les jeux des World Series ou le Super Bowl tandis que d’autres grincent des dents au son de sa voix. Indépendamment de leur opinion, les fans de baseball ont clairement indiqué qu’ils appréciaient l’appel de Buck lors de la séquence de fin de match sauvage. Même les fans des Dodgers ont dit qu’ils le respectaient.

Cela pourrait être faux, mais peut-être un changement. Normalement devrait être la première coupe de base, mais peut-être que Jansen était la coupe dans le quart de travail mais idk – Knox (@ nahfam60471097) 25 octobre 2020

Pourquoi Jensen ne sauvegarde-t-il pas le marbre? Vous apprenez cela dans le pitch des enfants. – Joey lagnese (@JoeyLagnese) 25 octobre 2020

Il y avait beaucoup de points du doigt après la défaite de samedi, mais de nombreux fans des Dodgers ont concentré leur colère sur le lanceur Kenley Jansen. Ils ont critiqué le fait qu’il n’ait pas couru derrière l’assiette pour reculer le receveur pendant la séquence sauvage. De nombreux fans ont déclaré que Jansen aurait dû apprendre cela en tant qu’enfant – bien que certains aient dit que cela n’avait finalement pas d’importance en raison de l’angle de la balle quittant le gant du receveur.

Catcher n’a pas vu le coureur tomber comme étant un jeu de choc, ce qu’il aurait été. – Doug T (@TruEstCst) 25 octobre 2020

Smith n’a pas réalisé qu’Arozarena avait trébuché et s’est précipité pour essayer de faire le tag, ce qui lui a fait perdre tout cela ensemble – Marcus (@LavaGlacierz) 25 octobre 2020

Plusieurs membres de la base de fans des Dodgers ont blâmé le receveur immédiatement après le match. Ils ont dit que lui tourner autour et glisser frénétiquement au marbre a directement entraîné la perte. D’autres, cependant, sont venus à sa défense. Ils ont dit qu’il n’avait pas vu le coureur trébucher et pensait qu’il n’avait que quelques secondes pour jouer.

