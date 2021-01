P

La pression s’est accrue sur les ministres aujourd’hui pour accélérer le déploiement du vaccin à Londres, les chiffres officiels suggérant que la capitale est à la traîne par rapport aux autres régions.

Au moins 200 000 Londoniens ont reçu le coup de Covid, selon les statistiques officielles – mais le maire Sadiq Khan s’est dit «extrêmement préoccupé» par le fait qu’un dixième seulement des coups au niveau national aient été donnés dans la ville.

Des sources sanitaires ont suggéré que le NHS de Londres avait mis plus de temps à mettre en place des centres de médecine générale comme centres de vaccination.

Mais Downing Street a insisté aujourd’hui sur le fait que Londres avait eu «une juste part» du vaccin Covid-19, le NHS England ayant insisté sur le fait qu’il avait «pris un bon départ» et a déclaré que le chiffre le plus récent était celui d’un quart de un million de Londoniens avaient été vaccinés.

Cela se décompose, en tenant compte des secondes doses, en 199 986 Londoniens ayant eu le coup, dont 107 588 personnes âgées de 80 ans maximum et 92 398 personnes âgées de plus de 80 ans.

Le total de Londres est le deuxième plus bas des régions. Les Midlands ont livré 447 329 coups; le nord-est et le Yorkshire 433 045; Nord-Ouest 318 445; Sud-Est 411 257; Sud-Ouest 285 332; et Est de l’Angleterre 236 023.

M. Khan n’était pas satisfait. Il a déclaré: «Je suis extrêmement préoccupé par le fait que les Londoniens n’ont reçu qu’un dixième des vaccins qui ont été administrés à travers le pays.

«La situation à Londres est critique avec des taux de virus extrêmement élevés, c’est pourquoi il est si important que les Londoniens vulnérables aient accès au vaccin dès que possible.

«J’ai appelé à plusieurs reprises le gouvernement à augmenter l’approvisionnement en vaccins et je rencontrerai aujourd’hui le Ministre du déploiement du vaccin Covid pour m’assurer que nous recevons d’urgence une quantité de vaccin qui reflète notre taille, notre densité et le niveau des besoins dans notre ville.”

Un porte-parole du NHS à Londres a déclaré: «Le programme de vaccination contre le coronavirus du NHS, le plus important de l’histoire du service de santé, a pris un bon départ avec un quart de million de Londoniens recevant leur première vaccination contre Covid, offrant une protection significative à ceux-ci. les plus exposés au virus, dimanche dernier.

«Nous avons plus de 100 sites de vaccination opérationnels à travers Londres, y compris le centre de vaccination NHS Covid-19 dans l’ExCeL de Londres, et d’autres ouvrent en permanence.

«Londres reçoit sa juste part de l’approvisionnement en vaccins pour les groupes prioritaires que nous devons vacciner d’ici la mi-février.»

Un haut responsable de la santé a déclaré: «Londres reçoit sa juste part de vaccins et au cours des prochains jours et semaines, le déploiement des vaccins dans la capitale continuera de s’accélérer.»

Un expert de premier plan sur Covid a affirmé que le sentiment anti-Londres avait peut-être fait perdre à la capitale – et que le fait de ne pas publier de données au niveau de l’arrondissement sur le déploiement et l’adoption des vaccins pourrait exacerber les inégalités.

Le professeur Pagel, membre éminent du groupe d’experts indépendant Sage, a déclaré: «J’avais supposé qu’ils donneraient la priorité aux régions à forte incidence. J’aurais pensé qu’il aurait été logique de déplacer les approvisionnements vers Londres et le sud-est. Mais les gens sont si sensibles à Londres. Vous pouvez imaginer le tollé si cela se produisait. “

Elle a appelé le gouvernement à publier des données quotidiennes sur les vaccins indiquant le nombre de vaccins proposés – et acceptés – par l’arrondissement, afin de mettre en évidence les zones «hotspot».

Elle a déclaré: «Il existe de nombreuses preuves que l’adoption est généralement plus faible dans les communautés défavorisées et les communautés non blanches, et ce sont les personnes les plus exposées à Covid.»

Le porte-parole du premier ministre a déclaré: «Nous nous sommes assurés que chaque région reçoive une part équitable des vaccinations, nous continuerons de le faire.

Il a déclaré que le programme de vaccination s’accélérerait au cours de ce mois et février. Interrogé sur les raisons pour lesquelles Londres était à la traîne de toutes les régions sauf une en nombre de coups, le porte-parole du n ° 10 a déclaré: «Comme je l’ai dit, nous continuerons à nous assurer que chaque région continue de recevoir sa juste part.

«Nous avons vu à Londres, le développement du centre ExCeL en tant que centre de vaccination, pour nous assurer que nous pouvons le livrer le plus rapidement possible au plus grand nombre.»

Le n ° 10 a déclaré que le gouvernement envisageait d’ouvrir des centres de vaccination 24 heures sur 24, malgré les commentaires du ministre de la Santé Lord Bethell qui pensait que ce n’était pas possible. Le Premier ministre a déclaré hier que les centres ouverts 24 heures sur 24 ouvriraient «dès que possible», mais aucune décision n’a été prise.

Le Standard a révélé mercredi que Londres recevait moins de doses de vaccins Pfizer et Oxford / AstraZeneca par habitant en raison de la formule utilisée par le gouvernement qui distribue les doses de manière égale aux groupes de médecins généralistes, connus sous le nom de réseaux de soins primaires.

M. Khan a exhorté aujourd’hui le ministre du déploiement des vaccins, Nadhim Zahawi, à corriger la formule. Il a déclaré: «Cela a été soulevé par des partenaires à travers Londres.»

Le NHS a fixé une nouvelle date limite au 24 janvier pour vacciner toutes les personnes âgées dans les maisons de soins.

M. Khan, dans sa lettre à M. Zahawi, a déclaré: «Je cherche à être assuré que l’approvisionnement en vaccin et la logistique de livraison aux réseaux de soins primaires ne resteront pas des facteurs limitants dans le déploiement rapide du vaccin. Cela a été soulevé par des partenaires à travers Londres.

«Londres doit recevoir sa juste part de l’approvisionnement en vaccins, proportionnelle à la taille et à la densité de notre population et au niveau des besoins.

«Vous avez mentionné que vous vous attendez à ce que la distribution augmente à mesure que davantage de vaccins seront disponibles. Cependant, si la formule est toujours basée sur une distribution équitable aux PCN, je crains que cela se traduise à Londres, et dans d’autres régions à forte population, en obtenant des doses de vaccin insuffisantes pour protéger leurs populations.

M. Khan s’est dit préoccupé par le fait qu’un «grand nombre» de travailleurs de la santé et des services sociaux n’avaient pas encore été vaccinés à Londres.

Il a dit qu’il était également nécessaire de s’attaquer à «l’hésitation à la vaccination» – y compris les communautés BAME plus susceptibles de refuser un coup.

Il a révélé que les responsables de la mairie avaient été en contact avec des responsables de la santé du gouvernement israélien et a suggéré que le Royaume-Uni suive Israël dans la création d’un «centre d’aide national» pour répondre aux demandes de renseignements sur le vaccin et corriger la désinformation sur les réseaux sociaux et via des campagnes de messagerie directe.