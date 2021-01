La marque britannique de mode de luxe Erdem a annoncé qu’elle introduirait des tailles inclusives, du 6 au 22 en ligne et dans sa boutique Mayfair, dans toutes ses prochaines collections, à partir de la pré-printemps 2021.

Erdem, qui n’offrait auparavant que des tailles plus grandes à des clients sur mesure, s’est «engagé à rendre la marque inclusive pour tous».

C’est un geste qui verra la marque rejoindre une liste raisonnablement courte de créateurs de mode de luxe qui proposent déjà des tailles plus grandes qui incluent Mary Katranzou, Roland Mouret, Mara Hoffman, Jonathan Simkai, Carolina Herrera, Christopher Kane et Diane Von Furstenberg.

La décision est sans aucun doute à célébrer, et pourtant cela soulève la question, pourquoi si peu de marques de luxe proposent des tailles plus grandes?

La femme moyenne au Royaume-Uni mesure 16 et pourtant, quand il s’agit de designers haut de gamme, elle est malheureusement mal desservie. Le marché des grandes tailles croît à un rythme beaucoup plus rapide que le reste du marché de la mode et devrait représenter 22% du marché britannique des vêtements d’ici 2022, selon les données de PwC.

(

Erdem a fait appel à la photographe Ina Lekiewicz pour photographier la mannequin Charlotte Robinson pour la collection Resort 21

/ Erdem)

Et pourtant, entrez dans la plupart des produits phares de la mode de luxe sur Bond Street et la plus grande taille de robe que vous trouverez a tendance à être un 16, et généralement la marque ne stockera que quelques styles. C’est une réalité incroyablement frustrante – pour ne pas dire aliénante – pour le client de taille plus, qui est souvent obligé de magasiner des marques de mode rapide en raison d’un manque d’options.

Alors pourquoi est-ce que si peu de marques de luxe ont adopté les plus de 16 ans?

Investissement

Il est vrai que l’ajout de tailles plus n’est souvent pas aussi simple que d’étendre simplement l’échelle des modèles existants. Une plus grande taille nécessite généralement un investissement: un modèle de coupe différent, une équipe technique avec une expérience de grande taille, de nouveaux modèles et plus de tissu. «Vous ne pouvez pas appliquer les mêmes paramètres et éthos que vous le faites aux tailles simples. Je pense que c’est vraiment là que les gens se trompent », explique Emma Grede, PDG de la marque de mode inclusive Good American, qu’elle a fondée aux côtés de Khloe Kardashian, à Refinery29.

Pour répondre correctement à une femme de taille plus, les marques doivent investir, à la fois dans les matériaux et le savoir-faire, mais avec la croissance du marché au rythme actuel, celles qui ne le feront pas manqueront des ventes et une nouvelle clientèle.

(Erdem)

Pour Christian Siriano, qui a triplé la taille de son entreprise en ajoutant des grandes tailles à sa gamme de fabuleuses robes de couture, les coûts en valaient sans aucun doute la peine. «L’intérêt d’être designer est de faire en sorte que les gens se sentent bien», a-t-il déclaré au magazine Elle. «Nous sommes ici pour rendre les gens mignons dans une robe. Vous voulez être mignon dans une robe et vous avez une taille 26? Pourquoi pas?”

Pour les petites marques aux prises avec l’investissement, il existe également une liste croissante de partenaires potentiels prêts à aider. Le luxe taille plus etailer 11 Honoré propose par exemple des modélistes experts aux marques et prend en charge tous les frais supplémentaires encourus lors du processus d’extension de leurs gammes.

Snobisme

Malheureusement, il ne fait aucun doute que dans de nombreuses maisons de mode de luxe, un snobisme démodé persiste. Le regretté Karl Lagerfeld par exemple, directeur créatif de Chanel depuis plus de 30 ans, a jadis qualifié la chanteuse Adele de «un peu trop grosse» et a déclaré que le mannequin Heidi Klum était «trop lourd» pour défiler sur la piste. Chanel prétend passer d’une taille 8 à une taille 24, mais en réalité, trouver les styles les plus cool dans les plus grandes tailles n’est pas facile.

(Erdem)

Mais les choses changent…

Heureusement, il existe un nombre croissant de belles marques de mode de luxe conçues spécifiquement pour répondre aux besoins des femmes de taille plus. Marina Raphael de Milan fabrique de la mode de luxe pour les femmes plus courbes depuis 1980, la marque londonienne The Hour crée des collections durables sans saison à partir de tissus recyclés, la marque américaine Universal Standard propose des tailles américaines de 00 à 40 (ce qui en fait la marque la plus inclusive au monde) et Londres Kai Collective, blogueuse de mode et de voyage basée sur Fisayo Longe, fabrique des vêtements audacieux et directionnels dans les tailles 6 à 20 depuis 2016.

Et le vent semble aussi tourner parmi les acteurs les plus établis. «Nous constatons en fait des améliorations dans ce domaine et nous avons constaté au cours de l’année écoulée que les designers ont récemment élargi leurs gammes de tailles (plus petites et plus grandes)», a déclaré Heather Gramston, responsable des vêtements pour femmes chez Browns Fashion. “Cependant, je reconnais qu’il reste encore beaucoup à faire. Je suis convaincu que ce sera une priorité au cours de l’année prochaine car c’est vraiment une conversation importante.

«Il y a eu un changement clair de l’industrie vers l’adoption de la positivité corporelle et l’utilisation de modèles sur les podiums, comme ce que nous avons vu l’été dernier au salon Jacquemus – c’était tellement beau de voir une telle diversité corporelle. J’adore aussi voir Paloma Elsesser dans les campagnes, ce qui aide à promouvoir et souligne la nécessité pour les marques d’offrir un dimensionnement plus inclusif. »

Avec un peu de chance, le passage éclairé d’Erdem déclenchera un changement d’industrie et encouragera d’autres marques de luxe à rendre leurs créations disponibles à tous les corps, de toutes formes et tailles. Franchement, il se fait attendre depuis longtemps.