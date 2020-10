Le ministère de la Justice a accusé six officiers du renseignement russes d’avoir participé à une vaste campagne de piratage informatique, y compris les fameuses attaques du ransomware Petya qui ont visé l’Ukraine en 2015. Selon l’acte d’accusation, les efforts ont également visé le pays de Géorgie, les élections françaises, l’hiver 2018 Jeux olympiques et enquêtes sur l’empoisonnement de l’ancien officier militaire russe Sergei Skripal.

De nombreux incidents spécifiques dans l’acte d’accusation ont déjà été signalés, mais aucun service d’application de la loi n’a publiquement accusé le GRU russe d’avoir orchestré les attaques. La principale agence de renseignement militaire de Russie, le GRU, a déjà été associée à un large éventail de cyberattaques surnommées «Fancy Bear» par des chercheurs du secteur privé. Dans ce cas, les procureurs ont même attribué l’opération à un bâtiment spécifique du GRU situé au 22 rue Kirova à Moscou, que l’acte d’accusation appelle «la tour».

L’acte d’accusation fait suite à des poursuites antérieures concernant des campagnes du GRU contre les Jeux olympiques de 2014 ou le Comité national démocrate pendant la campagne de 2016. L’un des six accusés, Anatoliy Kovalev, a également été nommé dans les actes d’accusation de la DNC. Mais l’acte d’accusation de lundi va plus loin, faisant état d’une campagne internationale de cyberattaques et de campagnes d’influence politique pour promouvoir les intérêts nationaux russes.

La plus dévastatrice des attaques a eu lieu contre les réseaux électriques ukrainiens en 2015. La première attaque a compromis les réseaux internes des trois principales sociétés de distribution d’énergie du pays, rendant les ordinateurs inutilisables et laissant plus de 200 000 personnes sans électricité en plein hiver. L’année suivante, une attaque ultérieure a été lancée contre le ministère des Finances et le Trésor public du pays.

Comme pour les précédents actes d’accusation contre des pirates informatiques étrangers, la Russie est peu susceptible d’extrader les accusés, et il est peu probable qu’ils soient un jour jugés. Néanmoins, la nouvelle poursuite est une étape importante dans les efforts en cours pour tenir le GRU responsable de ses attaques numériques.

L’acte d’accusation est le résultat de plus de deux ans d’enquête du FBI, un point qui a été souligné par les agents qui ont travaillé sur l’affaire. «Le talent exceptionnel et le dévouement de nos équipes de Pittsburgh, Atlanta et Oklahoma City qui ont passé des années à suivre ces membres du GRU sont sans égal», a déclaré Michael Christman, agent spécial du FBI en charge du bureau extérieur de Pittsburgh, dans un communiqué. «Ces criminels ont sous-estimé le pouvoir du partage des renseignements, des ressources et de l’expertise grâce aux forces de l’ordre, au secteur privé et aux partenariats internationaux.»