Au cours des cinq premiers jours de décembre, les États-Unis ont ajouté plus d’un million de nouveaux cas de coronavirus. Selon les données de l’Université Johns Hopkins, il y a eu plus de 14,6 millions de cas confirmés aux États-Unis depuis que les premiers cas ont été enregistrés en janvier. Plus de 282.100 Américains sont décédés des complications du coronavirus dimanche soir.

Entre le mardi 1er décembre et le samedi 5 décembre, 1 000 882 nouveaux cas ont été signalés aux États-Unis, rapporte CNN. Au cours des 13 heures de dimanche entre minuit et 13 h HE, 53 574 nouveaux cas ont été ajoutés et 327 décès ont été enregistrés. Les chiffres montrent que la poussée observée en novembre se poursuivra en décembre. Au cours de la semaine dernière, les États-Unis ont enregistré en moyenne 182 633 nouveaux cas par jour. Vendredi, les États-Unis ont enregistré 227 885 nouveaux cas, le total le plus élevé sur une journée pendant la pandémie.

«Nous voyons de jour en jour un nombre croissant de patients atteints de COVID-19, à la fois ceux qui sont un peu malades et ceux qui sont vraiment malades», Dr Megan Ranney, analyste médicale de CNN et directrice de l’Université Brown. Brown-Lifespan Center for Digital Health, a déclaré samedi. “Au fur et à mesure que cela se produit, nos hôpitaux se remplissent et nos employés tombent malades. Nos étages manquent de techniciens, d’inhalothérapeutes, d’infirmières.” Ranney a déclaré que les États-Unis sont “sur le point d’être dans un état de crise”.

Les experts estiment que la situation ne fera qu’empirer à mesure que l’impact des voyages de Thanksgiving se concrétisera et que les hôpitaux commenceront à atteindre leur capacité. “Chaque jour, des milliers de personnes supplémentaires contractent ce virus, et nous savons que cela signifie que dans quelques jours, dans une semaine, des centaines de personnes vont se rendre à l’hôpital et des centaines de personnes vont mourir”, le Dr Shirlee Zie, directrice associée de la médecine hospitalière pour Hennepin Healthcare à Minneapolis, a déclaré à CNN. Elle a noté que les gens pouvaient devenir “insensibles” aux nombres, mais “jamais un nombre est quelqu’un qui [health care workers] Je dois regarder et dire: ‘Je suis désolé, je ne peux rien faire de plus pour vous.’ “

La Food and Drug Administration a prévu une audience jeudi pour discuter du vaccin de Pfizer contre le virus, rapporte ABC News. Le vaccin de Moderna sera discuté le 17 décembre. Les deux sociétés ont déclaré que leurs vaccins sont efficaces à plus de 90% pour empêcher les participants à l’essai de contracter le coronavirus. “Si les choses sont sur la bonne voie, le comité consultatif va bien; je pense que nous pourrions voir l’autorisation de la FDA en quelques jours”, a déclaré le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, dimanche sur ABC cette semaine. processus … et je vais m’en assurer. “