Les États-Unis ont accordé une autorisation d’urgence pour l’utilisation du vaccin contre le coronavirus Pfizer / BioNTech, donnant de l’espoir à un moment où le nombre de morts pandémiques dans le pays approche les 300000.

Les inoculations devraient commencer quelques jours après la décision de la FDA (Food and Dog Administration) des États-Unis, vendredi. Le vaccin, qui s’est avéré efficace à 95% pour prévenir la maladie lors d’un essai de stade avancé, sera administré aux personnes âgées de 16 ans et plus.

Les agents de santé et les personnes âgées des établissements de soins de longue durée devraient être les principaux bénéficiaires d’une première série de 2,9 millions de doses ce mois-ci.

Le Canada, le Mexique, Bahreïn et l’Arabie saoudite ont également approuvé le vaccin Pfizer.

Les autorités sanitaires américaines, les services d’expédition, les hôpitaux et les pharmacies préparent une campagne d’inoculation à l’échelle nationale. Pfizer a déclaré qu’il commencerait à expédier immédiatement et que les systèmes de santé publique de l’État prévoyaient de commencer les injections dès lundi.

Le gouvernement prévoit d’accélérer les vaccinations dans les semaines et les mois à venir, surtout si un deuxième vaccin de Moderna Inc est rapidement approuvé.

Un groupe consultatif auprès des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis se réunira samedi pour faire des recommandations cruciales sur la question de savoir si certains groupes tels que les femmes enceintes et les jeunes de 16 ans devraient être vaccinés.

L’autorisation intervient alors que les cas augmentent aux États-Unis, avec des milliers de décès par jour, tandis que les unités de soins intensifs des hôpitaux à travers le pays approchent de leur capacité, menaçant de submerger les systèmes de santé.

«C’est une étape dans une séquence d’étapes qui mettront fin à cette pandémie», a déclaré Amesh Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security.

Il a ajouté: “Beaucoup de gens seront infectés, beaucoup seront hospitalisés et beaucoup mourront avant que le vaccin ne puisse avoir un impact significatif sur la propagation.”

Le président américain Donald Trump, dans une vidéo publiée sur Twitter, a salué cet exploit et a blâmé la Chine pour la pandémie. Les critiques ont déclaré que sa concentration sur la Chine visait à détourner l’attention de ses faux pas dans la lutte contre la pandémie.

“Les États-Unis sont la première nation au monde à produire un vaccin dont la sécurité et l’efficacité sont vérifiables. La réalisation d’aujourd’hui est un rappel du potentiel illimité de l’Amérique”, a déclaré Trump.

Le gouvernement a commandé 100 millions de doses du vaccin Pfizer – suffisamment pour inoculer 50 millions de personnes – dans le cadre de son programme de développement du virus Operation Warp Speed ​​et pourrait négocier pour plus. Le statut de ces discussions n’est pas clair.

Scott Gottlieb, membre du conseil d’administration de Pfizer et ancien commissaire de la FDA, a déclaré dans une interview accordée à CNBC plus tôt cette semaine que la société avait proposé de vendre plus de doses aux États-Unis aussi récemment que le mois dernier, mais avait été refusée.

Les États-Unis ont accepté d’acheter 200 millions de doses du vaccin à deux doses de Moderna. Le gouvernement a également conclu des accords d’approvisionnement avec J&J et AstraZeneca, mais l’autorisation de ces vaccins n’est pas imminente.

Les responsables de la santé américains ont déclaré qu’ils en auraient suffisamment pour approvisionner tous les 330 millions de résidents américains qui souhaitent se faire vacciner d’ici le milieu de 2021.

Le Dr Anthony Fauci, spécialiste américain des maladies infectieuses, a déclaré que si la distribution se passait bien et que suffisamment d’Américains acceptaient de se faire vacciner, un soulagement pour une nation épuisée par une pandémie pourrait être à l’horizon, avec suffisamment de vaccinations assurant la sécurité du “ troupeau ” de la société collective.

«À la fin de l’été ou à la fin du troisième trimestre, nous pourrions avoir une immunité collective suffisante pour protéger notre société», a-t-il déclaré.