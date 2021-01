S

les étudiants d’Angleterre ne siégeront pas au GCSE et aux A Levels cet été, a confirmé le gouvernement tout en refusant de dire qu’ils seraient carrément annulés.

Le régulateur des examens Ofqual et le ministère de l’Éducation (DfE) travailleront ensemble pour réfléchir à la manière de classer les élèves d’une manière qui reflète leur travail acharné, a déclaré mardi le département dans un communiqué.

Avant son discours devant les députés à la Chambre des communes, le DfE a déclaré qu’il reconnaissait que c’était «une période angoissante pour les étudiants qui ont travaillé dur pour leurs examens».

Il a ajouté: «La position du gouvernement est que nous ne demanderons pas aux étudiants de passer les niveaux GCSE et A.

«En collaboration avec Ofqual, le département mènera des consultations sur la manière d’attribuer à tous les élèves une note qui reflète le travail acharné qu’ils ont accompli et continueront de faire.»

Lorsqu’on lui a demandé si sa position signifiait que tous les niveaux GCSE et A en Angleterre étaient annulés, le DfE a déclaré qu’il n’avait aucun autre commentaire.

Boris Johnson annonce la fermeture d’écoles en Angleterre

Suite à son annonce, M. Williamson a déclaré: «Il est désormais vital que nous soutenions nos jeunes à la maison, notamment en veillant à ce que tous les étudiants reçoivent la meilleure éducation à distance possible, et que les étudiants qui devaient passer des examens puissent encore progresser vers leur prochaine étape de l’éducation ou de la formation. »

Annulation de tous les examens cet été serait «prématuré», a déclaré la Conférence des directeurs et directeurs (HMC) – qui représente près de 300 écoles privées de premier plan.

Le secrétaire général de l’organisation, le Dr Simon Hyde, a déclaré: «S’il est important que la perte d’apprentissage subie par certains étudiants soit prise en compte, et que les élèves défavorisés ne soient pas davantage désavantagés, HMC estime que toute décision d’annuler tous les examens en Angleterre cet été être prématuré. »

Il a ajouté: «La meilleure façon d’assurer l’équité n’est pas d’annuler tous les examens, mais de modérer en externe l’évaluation sous quelque forme qu’elle soit. Nous avons besoin d’un leadership décisif et d’une volonté de compromis pour instaurer un tel système. Nos étudiants ne méritent rien de moins.

Barnaby Lenon, président du Conseil des écoles indépendantes, a déclaré qu’il n’y avait pas de «solution parfaite aux modalités d’évaluation pour les élèves de 11e et 13e année étant donné l’évolution actuelle du virus» et a reconnu qu’il existe un éventail de points de vue dans le secteur de l’éducation et «de nombreux les étudiants seront déçus de perdre l’occasion de mettre leur apprentissage à l’épreuve par le biais d’examens traditionnels ».

Il a ajouté: «Il appartient maintenant au gouvernement et à Ofqual de travailler avec les professionnels de l’éducation pour produire un système d’évaluation équitable qui récompensera tous nos jeunes avec les notes qu’ils méritent.»

Malgré les appels à l’annulation des examens Btec de ce mois-ci à la lumière du verrouillage, le gouvernement a laissé aux dirigeants des écoles et des collèges le soin de décider s’ils veulent poursuivre la série d’examens professionnels.

La décision est intervenue après que les ministres ont été appelés à annuler les examens de janvier.

Ailleurs, la question de savoir si des examens tels que les GCSE auront lieu en Irlande du Nord n’a pas été résolue.

Il est entendu que le ministre de l’Éducation présentera des propositions à l’exécutif mercredi.

Pendant ce temps, M. Johnson a refusé de garantir que tous les enfants d’Angleterre seront de retour dans les salles de classe avant les vacances d’été.

Tous les élèves – à l’exception des enfants des principaux travailleurs et des élèves vulnérables – sont passés à l’enseignement à distance jusqu’à la mi-février dans un contexte de restrictions plus strictes.

Les chefs d’établissement ont déclaré qu’ils s’attendaient à un taux de participation élevé d’enfants de travailleurs clés et d’élèves vulnérables sur place dans le cadre du verrouillage national en Angleterre – une école s’attendant à ce que des centaines de personnes soient présentes.

Steve Chalke, fondateur d’Oasis Charitable Trust – qui compte 53 écoles à travers l’Angleterre, a déclaré que les chefs se préparaient à ce qu’un plus grand nombre d’élèves se rendent à l’école mercredi que lors du verrouillage de mars, car plus d’enfants étaient classés comme vulnérables et plus de parents qui étaient les principaux travailleurs voulaient une place.

Les directives gouvernementales indiquent désormais que les enfants vulnérables peuvent inclure «les élèves qui peuvent avoir des difficultés à s’engager dans l’enseignement à distance à la maison (par exemple en raison d’un manque d’appareils ou d’un espace calme pour étudier)».

Certains chefs d’établissement pourraient voir jusqu’à 70% de leurs élèves en classe, si tous les enfants éligibles y assistent, ce qui suscite des préoccupations concernant l’éloignement social, le manque de personnel et la capacité d’équilibrer l’enseignement à distance avec l’enseignement en personne.

L’Association of School and College Leaders (ASCL) a également entendu des directeurs d’école dire qu’un plus grand nombre de parents classés comme travailleurs critiques souhaitaient occuper des places pendant le nouveau verrouillage national.