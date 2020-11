S

les étudiants pourraient recevoir une compensation financière pour le temps d’enseignement perdu lors du premier verrouillage de Covid après qu’un chien de garde ait dit à une institution de payer.

Le Bureau de l’arbitre indépendant a reçu jusqu’à présent un peu moins de 200 plaintes d’étudiants concernant la perturbation de leur expérience universitaire causée par Covid-19.

L’OIA a déclaré qu’il y a un certain délai dans l’enregistrement des plaintes, car les étudiants doivent d’abord déposer leur plainte auprès de leur université.

Trois résumés de cas montrent que les plaintes d’étudiants concernant la perturbation de Covid-19 au cours de l’année universitaire 2019-2020 étaient soit justifiées, soit partiellement justifiées.

Dans un cas, l’université a été informée de payer un peu plus de 1 000 £ en compensation à un étudiant international, car le fournisseur n’avait pas pris «de mesures suffisantes» pour atténuer la perturbation de son expérience d’apprentissage.

Quatre semaines d’enseignement pour un module et un projet final qui valait 60 pour cent du module ont été annulés, ce qui signifie que l’étudiant «a perdu l’occasion de développer ses travaux écrits et ses recherches».

Dans un autre cas, l’OIA a jugé que la plainte d’un étudiant était justifiée car l’université n’avait “pas pris en compte” les préoccupations de l’individu concernant la perte de l’enseignement en face-à-face en raison du verrouillage et de l’action revendicative.

Mais un certain nombre de plaintes n’ont pas pu être examinées par le chien de garde car les étudiants n’avaient pas d’abord soulevé la plainte auprès de leur université ou n’avaient pas encore terminé les processus internes de l’établissement.

Dans d’autres exemples, les plaintes des étudiants demandant le remboursement des frais de scolarité – en raison du passage aux cours en ligne pendant le verrouillage – ont été rejetées par le chien de garde, car ils ont statué que les établissements avaient pris les mesures nécessaires pour s’assurer que les étudiants pouvaient toujours atteindre les résultats d’apprentissage attendus.

L’Union nationale des étudiants (NUS) appelle à un processus de plaintes plus simplifié, affirmant que les étudiants universitaires ont été «passés de pilier à poste» et que certaines universités n’ont pas tenu compte de leurs préoccupations.

Les étudiants ont jusqu’à un an pour porter plainte auprès de l’OIA après avoir déposé une plainte auprès de leur université. Le chien de garde a déclaré qu’il commençait à peine à recevoir des plaintes relatives à l’année universitaire en cours.

Plus tôt ce mois-ci, l’OIA a annoncé son intention de permettre aux étudiants universitaires qui ont été affectés par les mêmes événements de voir leurs plaintes traitées collectivement. Selon les propositions, l’OIA aurait le pouvoir discrétionnaire d’accepter les plaintes qui n’ont pas encore achevé les procédures internes de l’université.

Le chien de garde a déclaré qu’il voulait être prêt au cas où la pandémie de coronavirus entraînerait une plainte d’un grand groupe d’étudiants universitaires.

L’arbitre indépendant Felicity Mitchell a déclaré: «Nous reconnaissons que de nombreuses personnes dans les prestataires ont travaillé très dur pour minimiser les perturbations et pour soutenir les étudiants, et que les étudiants et ceux qui les soutiennent ont fait face à de réelles difficultés.

«Nous sommes parfaitement conscients qu’il y a des limites à ce qui est raisonnable ou même possible dans ce contexte. Mais les étudiants doivent encore être traités équitablement.

«Il est à l’honneur des prestataires de ne pas avoir vu jusqu’à présent de cas où l’étudiant a été directement désavantagé sur le plan académique en raison de la perturbation, mais il est également important que les prestataires livrent ce qui a été promis ou quelque chose de globalement équivalent.

“Les prestataires ont mieux réussi dans certains cas que dans d’autres à trouver des moyens de compenser les apprentissages manqués aux élèves.”

Nick Hillman, directeur du groupe de réflexion Hepi (Higher Education Policy Institute), a déclaré que le rapport pourrait encourager davantage d’étudiants à porter plainte.

Il a déclaré: «Faire des études supérieures est une décision très importante dans la vie et, quand cela ne fonctionne pas et qu’une institution est en faute, il devrait y avoir à la fois une récompense et des leçons apprises.

«Je soupçonne que le rapport montrera aux étudiants que les plaintes peuvent être accueillies et qu’il peut donc encourager davantage de plaintes individuelles et spécifiques à être déposées.

“Mais cela montrera également aux étudiants qui demandent des remboursements globaux et autres que toute plainte doit être opportune, appropriée et raisonnable pour réussir.”

En juin, des milliers d’étudiants qui ont raté leurs études en raison du verrouillage ont été exhortés à s’inscrire à une «action de masse» pour obtenir une compensation.

La NUS a demandé un allégement de la dette et une compensation pour ceux dont les études ont été interrompues lorsque les campus universitaires ont été forcés de fermer.

Une porte-parole du NUS a déclaré: “Il est clair qu’un processus de plaintes plus simplifié est nécessaire.

“Les étudiants sont passés de pilier à poste via des processus internes, certaines institutions ne tenant pas compte des besoins ou préoccupations individuels, et voir leurs plaintes rejetées par l’OIA les laissera sans espoir.”

Un porte-parole d’Universities UK (UUK) a déclaré: “Les universités ont toujours reconnu les défis causés par la pandémie de coronavirus et, tout au long de 2020, ont déployé des efforts extraordinaires pour s’assurer qu’aucun étudiant ne doive suspendre ses études.”

Il a ajouté: «Les universités se sont également efforcées de communiquer le plus rapidement possible avec les étudiants sur les variations de cours, mais la nécessité de réagir très rapidement aux changements nationaux et locaux des orientations officielles a parfois affecté les délais habituels pour ces informations.

“Compte tenu de la perturbation causée par la pandémie, il est compréhensible que certains étudiants aient le sentiment que leur expérience universitaire n’a pas été comme ils l’auraient espéré. Si les étudiants ont une plainte, ils devraient en premier lieu parler à leurs universités.”