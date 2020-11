Les événements réels et fictifs de la série Netflix The Crown | Instagram

Il y a 10 épisodes qui composent la quatrième saison “The Crown”, le drame inspiré de l’histoire de la famille royale britannique à travers la plateforme de Netflix.

Au fil des chapitres, les scènes ont réussi à générer un grand impact et à provoquer des réactions notamment de la part des partisans de Diane de Galles ou de la famille britannique elle-même.

Cependant, il faut mentionner que l’histoire recréée par Peter Morgan dans “La Couronne“(The Crown), contient des scènes réelles mais aussi une grande partie de fiction.

Bien que, selon les rapports circulant du Royaume-Uni, le famille royale Il se serait déjà prononcé contre l’histoire, finalement ce sont les spectateurs qui auraient le dernier mot.

En tout cas, nous dévoilons quelques détails sur cette production ainsi que la véracité et l’illusion des épisodes les plus révélateurs des différentes étapes dans lesquelles l’audiovisuel place la vie de la royauté britannique tout au long des 4 saisons.

La réalité..

La reine Elizabeth faisait partie des forces armées

Oui, alors qu’elle était encore princesse, la monarque britannique, Elizabeth Alexandra Mary, de son vrai nom, appartenait à l’armée à l’âge de 19 ans, travaillant comme mécanicienne et pilote dans l’ATS (Auxiliary Territorial Service).

Fin du roi George VI, père de la reine Elizabeth

La reine ne savait pas quand son titre de princesse avait changé, comme le montre l’une des scènes de la première saison où son père avait finalement perdu la vie à cause d’une tumeur maligne. Isabel et Felipe sont en tournée quand ils apprennent la nouvelle et le jeune royal doit se préparer à monter sur le trône au milieu de la situation familiale dévastatrice.

Les enfants de Felipe ne porteraient pas son nom de famille

Le moment de tension entre Isabel et Felipe dans lequel ils se disputent sur les noms de famille que porteraient leurs enfants, puisque la position du monarque les a forcés à porter le nom de famille Windsor et non Mountbatten, (de Felipe), ce qui a même provoqué la frustration de la Duc d’Édimbourg, révélez.

Je suis une amibe sanglante, le seul homme en Angleterre à ne pas avoir le droit de donner son nom de famille à ses propres enfants.

La relation secrète de Margarita

Au cours des premières saisons, la série montre le combat constant de la reine Elizabeth pour éviter les rumeurs qui tournaient autour de sa famille, en particulier Margaret, sa sœur, alors elle a pris des mesures radicales et a mis fin à sa relation avec Peter Towsend. , le “grand amour” de la princesse.

La douche de Winston Churchill

Une scène dans laquelle le premier ministre et grand ami d’Isabel, Winston Churchill prend une douche pendant que sa secrétaire l’informe de la nouvelle si cela s’est produit.

Les choses qui ne sont pas arrivées

Le roi George ne savait pas qu’il avait un cancer

Bien que dans les épisodes de la première saison, le père du monarque ait appris la maladie qui lui coûterait la vie, en réalité le roi George VI ne l’a su que longtemps plus tard en 1947, et dans l’opération à laquelle il est allé. soumis dans lequel ils ont enlevé l’un de ses poumons n’était accompagné que par sa femme.

Première grossesse d’Elizabeth II

L’un des événements de la série qui ne coïncide pas avec les dates réelles est la première grossesse de la monarque britannique alors qu’elle attendait son premier-né, le prince Charles, né en novembre 1948.

Felipe et les dirigeants kenyans

Bien qu’il n’y ait pas de documents historiques qui prouvent les commentaires du duc dans l’un des épisodes de la saison, on sait que le prince s’exprimait devant d’autres diplomates.

Infidélités de Philippe d’Édimbourg

Depuis de nombreuses années les versions des multiples aventures du duc ont été gérées et cela met presque en danger son mariage avec Lilibeth (la reine Elizabeth) et même la position des deux dans la monarchie.

En particulier, Felipe a toujours été lié dans une affaire controversée avec une danseuse, Patricia Kirkwood avec qui il aurait eu plusieurs rencontres, cependant, jusqu’à la fin de l’artiste, elle a toujours nié et bien sûr aussi le mari d’Isabel II, ajouté à cela jamais il y avait des preuves solides de ces rumeurs.

Brouillard dans la ville de Londres

Au cours de la première saison, un épais brouillard a paralysé Londres en 1952 et apparemment cela est resté pendant plusieurs jours, générant un danger pour la santé. Les ennemis politiques de Churchill profitent de son inaction.

La mésaventure de la reine et de Winston Churchill faisait partie de la fiction ainsi que de l’écrasement du secrétariat du premier ministre.