les privilèges non seulement existent mais vivent cachés parmi nous, affirme l’ex-chef du programme spatial israélien.

Haim Eshed, 87 ans, dit que les extraterrestres ont conclu un accord avec le président Donald Trump pour se taire et ne pas tweeter à leur sujet pendant qu’ils effectuent des expériences sur Terre.

Le professeur Eshed a déclaré au journal israélien Yedioth Aharonoth: «Les OVNIS ont demandé à ne pas publier qu’ils sont ici, l’humanité n’est pas encore prête.

«Trump était sur le point de révéler, mais les extraterrestres de la Fédération Galactique disent: ‘Attendez, laissez les gens se calmer d’abord’.

«Ils ne veulent pas déclencher une hystérie de masse. Ils veulent d’abord nous rendre sain d’esprit et comprendre.

La Fédération Galactique existe dans Dr Who, Rick et Morty et dans d’autres cultures populaires pour décrire une alliance transgalactique d’extraterrestres.

Le retraité a également déclaré au journal israélien Yedioth Aharonoth que les extraterrestres avaient une base secrète sur Mars où ils rencontraient des astronautes américains, rapporte la presse juive.

Il a déclaré: “Ils ont attendu que l’humanité évolue et atteigne un stade où nous comprendrons généralement ce que sont l’espace et les vaisseaux spatiaux.”

«Il y a un accord entre le gouvernement américain et les extraterrestres. Ils ont signé un contrat avec nous pour faire des expériences ici.

«Eux aussi font des recherches et essaient de comprendre l’ensemble du tissu de l’univers, et ils veulent que nous nous aidions. Il y a une base souterraine dans les profondeurs de Mars, où se trouvent leurs représentants, ainsi que nos astronautes américains.

La NASA n’a jamais signalé avoir envoyé d’astronautes mettre le pied sur Mars.

Cette image mise à disposition par la NASA montre la planète Mars. Cette photo composite a été créée à partir de plus de 100 images de Mars prises par Viking Orbiter.

Eshed est titulaire d’un baccalauréat en génie électronique du Technion, d’une maîtrise en recherche de la performance et d’un doctorat en génie aéronautique.

Il a pris sa retraite du ministère de la Défense en octobre 2011, après avoir commandé le lancement de 20 satellites israéliens, a rapporté la presse juive.

Ses affirmations ont été contestées dans les médias locaux selon lesquels il a «perdu la raison», mais Eshed a déclaré qu’il était tout à fait conscient que ses affirmations semblaient hors de ce monde.

«Si j’avais trouvé ce que je dis aujourd’hui il y a cinq ans, j’aurais été hospitalisé, a-t-il ajouté.

«Partout où je suis allé avec ça dans le milieu universitaire, ils ont dit: l’homme a perdu la raison.

«Aujourd’hui, ils parlent déjà différemment. Je n’ai rien à perdre. J’ai reçu mes diplômes et récompenses, je suis respecté dans les universités à l’étranger, où la tendance évolue également.

Malgré l’interview bizarre, le professeur Eshed n’est pas la première personne d’autorité à affirmer que des extraterrestres pourraient vivre parmi nous.

Le Dr Helen Sharman, la première astronaute britannique à aller dans l’espace, a déclaré que les extraterrestres existaient

«Il y a tellement de milliards d’étoiles dans l’univers qu’il doit y avoir toutes sortes de formes de vie différentes», a-t-elle ajouté dans l’interview de janvier.

Elle a dit que bien qu’ils ne soient peut-être pas composés de carbone et d’azote comme les humains, «il est possible qu’ils soient ici en ce moment et nous ne pouvons tout simplement pas les voir».