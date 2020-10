La première expérience de Julian Jagtenberg sur QVC a été incroyable. En quelques minutes, il a vendu près de 60 unités de son robot de sommeil Somnox à 600 $, une expérience de vente sans précédent pour lui.

«En une minute, il y avait comme [a] bip bip, nous sommes en rupture de stock », dit-il. “Et le vendeur [said]«Okay, tiens bon, tu ne peux plus commander, il n’y a plus de stock. Et je me suis dit: ‘Attendez, est-ce un rêve? Quelqu’un peut-il me pincer, comme me réveiller? Est-ce réel?'”

Naturellement, il a doublé QVC la prochaine fois qu’il a été mis en ligne. Au lieu de projeter de vendre environ 60 unités, il en a prévu 240. Mais cette fois, le segment n’a pas livré comme il s’y attendait. Il est apparu de loin sur le segment à cause de la pandémie, et au lieu de se vendre presque instantanément, il s’est retrouvé coincé avec les 200 unités qui ne se sont pas vendues. QVC les a renvoyés au siège de Somnox et l’équipe a en fait perdu de l’argent sur le segment, dit-il.

«QVC est une opportunité fantastique, mais je pense aussi qu’elle pourrait se résumer à plus le risque est grand, plus la récompense est grande», dit-il.

QVC et HSN, qui appartiennent tous deux à Liberty Interactive, ont vu le jour il y a des décennies, mais les fabricants de gadgets modernes – dont Zagg, la société derrière des marques comme Mophie et iFrogz – se tournent vers eux pour vendre leurs produits. Les réseaux offrent une énorme opportunité de faire une démonstration et de montrer aux téléspectateurs ravis un produit, et ils peuvent aider une entreprise à exploser. En même temps, cependant, ils présentent des risques énormes. Un segment en direct improductif, et c’est tout: ils ratent leur chance de vendre des gadgets viraux.

Lors des débuts de la saison 2 de In The Making, je discute avec des dirigeants d’entreprises de gadgets, notamment le PDG de Zagg Chris Ahern, le PDG de StoreBound Evan Dash et Jagtenberg de Somnox pour apprendre comment le shopping en direct est devenu une stratégie de vente au détail majeure pour eux.

Je discute également avec Lauren Beitelspacher, professeure agrégée au Babson College spécialisée dans le marketing de détail, pour en savoir plus sur les astuces qui maintiennent les acheteurs accrochés aux canaux et désireux d’acheter.

Découvrez l’épisode ci-dessus!