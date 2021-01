E

Même si cela ne fait que sept jours que Joe Biden est devenu président des États-Unis, tout dans sa nouvelle administration semble à un million de kilomètres du carnage de son prédécesseur. Les choses se sentent plus stables, plus contrôlées et cela n’est nulle part plus évident que les points de presse de la Maison Blanche dirigés par la nouvelle attachée de presse de Biden, Jen Psaki. Un ami politique l’a résumé. «J’ai mis CNN par erreur et je trouve Jen Psaki qui répond aux questions calmement et couramment. Elle écoute, elle se réfère aux notes. Elle énonce des faits. Elle parle avec autorité et sans hyperbole. C’est un acte de classe. Eh bien, elle est ce que l’acte devrait être, mais cela semble exceptionnel après ces dernières années.

C’est comme la nuit et le jour par rapport à la turbulence des années Trump où les points de presse se sont transformés en une freak show d’agression, d’obscurcissement et de mensonges. Au début, c’était drôle. Sean Spicer a menti sur la taille de la foule d’inauguration de Trump et a allumé le dossier de presse. Il a fini par être satirisé avec brio et brutalité sur Saturday Night Live. Nous avons moins ri lorsque l’équipe de presse de Trump a déclaré la guerre à la vérité en proposant hardiment des «faits alternatifs».

Le rôle autrefois prestigieux de l’attaché de presse de la Maison Blanche a été réduit à une série d’individus embarrassants et vides qui ont porté le mensonge au niveau olympique. L’équipe de presse de Biden est beaucoup plus West Wing. Psaki est une porte-parole démocrate expérimentée et respectée, dotée d’une stature, d’une intégrité et d’une intelligence fouettée. Elle est essentiellement CJ Cregg de l’aile ouest. Elle a commencé à voler parce qu’elle est adulte, mais elle a l’avantage d’être la voix de son maître. Biden a clairement indiqué qu’une priorité pour lui et son équipe était de communiquer directement et honnêtement avec le peuple américain. Voyons ce qui se passe, mais c’est un bon début. Ils veulent rendre leurs séances d’information plus inclusives et accessibles et ont donc introduit un interprète en langue des signes.

Comment l’équipe de presse de No10 regarde-t-elle cela? Pensent-ils que tout cela est trop réveillé ou prendront-ils des notes? J’espère que c’est le dernier. Allegra Stratton, l’attachée de presse du premier ministre, devait commencer à livrer des points de presse télévisés, mais ils ont été retardés en raison de la pandémie et vous pouvez voir pourquoi. Comment pourrait-elle répéter avec un visage impassible l’affirmation faite par son patron hier soir selon laquelle le gouvernement a fait «tout ce qu’il pouvait» alors que nous franchissions le cap tragique des 100 000 morts et que nos frontières sont toujours ouvertes? Ces séances d’information télévisées présentent un risque élevé – elles révèlent la solidité ou la fragilité d’un gouvernement. Comme l’a dit à juste titre David Cameron, «la lumière du soleil est le meilleur désinfectant». Parce que si vous mentez ou déformez la vérité ici, ce n’est pas dans un briefing de lobby clandestin – tout est à la caméra et deviendra viral. Apportez-le, dis-je, mais tenez compte des paroles de Psaki qui a dit: «Nous sommes les données d’abord, les faits d’abord ici.» Est-ce quelque chose que ce gouvernement peut s’engager? La preuve en sera dans le point de presse. Si jamais ils arrivent.

Au début de cette pandémie, le mantra était «nous sommes tous dans le même bateau». Il est devenu clair que les inégalités socio-économiques et l’échec du gouvernement ont eu un impact dévastateur. Aujourd’hui, le Standard rapporte que les arrondissements les plus pauvres de la capitale tels que Newham, Barking et Dagenham et Tower Hamlets ont eu un taux de mortalité plus élevé que les plus riches comme Camden. Les logements surpeuplés et la pauvreté sont des facteurs importants. Ces régions ont également des populations noires et asiatiques élevées, ainsi que des personnes dont les emplois les exposent au virus, mais elles ne peuvent pas travailler à domicile ni se permettre de s’isoler. Nous devons tirer les leçons de ce moment sombre et créer une ville et une société plus justes.