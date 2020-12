UNE

Le ministre du gouvernement a dit aujourd’hui aux familles d’envisager de reporter les réunions festives, en disant: «Pâques peut être le nouveau Noël».

Le secrétaire aux communautés, Robert Jenrick, a déclaré que les gens devraient se demander «pourquoi ne pas attendre» la distribution du vaccin pour protéger les personnes âgées vulnérables.

Son intervention a laissé des millions de personnes dans un dilemme sur l’opportunité de s’en tenir à leurs plans existants, en particulier ceux qui ont déjà réservé des billets pour voler ou rentrer chez eux pour des rassemblements.

Au lieu de cela, les ministres confient aux familles la responsabilité de décider d’utiliser ou non leurs libertés et émettent des directives selon lesquelles les gens devraient réfléchir attentivement avant d’exposer les grands-parents ou les personnes cliniquement vulnérables au risque d’attraper un coronavirus.

“C’est un virus qui prospère grâce aux interactions sociales, donc rassembler plus de personnes, même sur cette courte période, n’est pas gratuit. Cela aura des conséquences en termes d’augmentation du taux. Il augmentera”, a averti le ministre. sur Sky News.

M. Jenrick a déclaré qu’il avait décidé d’annuler son intention de se réunir avec ses propres parents âgés et a suggéré que d’autres pourraient reporter les grandes réunions de famille jusqu’au printemps. «Pourquoi ne pas attendre et réunir la famille en 2021?» Il a demandé.

S’exprimant plus tard sur Times Radio, il a averti: “Vous devez réfléchir soigneusement aux conséquences et comment cela fonctionne pour vous et votre famille et arriver à un jugement personnel sur ce que vous voulez faire ce Noël.”

Il a souligné le pic de cas aux États-Unis après Thanksgiving comme un avertissement de la sanction de se tromper. “Je pense qu’il est juste que nous laissions cela aux familles individuelles pour qu’elles se prononcent”.

Le ministre du Cabinet, Michael Gove, devait reprendre les pourparlers avec les dirigeants des administrations déconcentrées écossaise, galloise et d’Irlande du Nord.