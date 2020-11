F

des amilies en deuil de la perte d’êtres chers à Covid-19 ont mis en garde contre les retrouvailles pour Noël.

Boris Johnson détaillera lundi son “plan Covid d’hiver”, exposant les restrictions pour remplacer le verrouillage national le 2 décembre et comment les gens peuvent passer la période des fêtes.

Cela est venu après que le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a suggéré vendredi que les familles pourraient passer «ce Noël chéri avec leur famille autant que possible», mais a ajouté que la distance sociale serait toujours nécessaire entre les ménages.

en relation

Mais Kathryn de Prudhoe, une psychothérapeute de Leeds, a perdu son père Tony Clay au profit de Covid en avril et pense que mélanger des bulles de soutien extérieures ne vaut pas le risque.

M. Clay avait 60 ans et n’avait que légèrement augmenté sa tension artérielle avant d’attraper un coronavirus, mais est décédé en soins intensifs après trois jours à l’hôpital, après avoir subi une hémorragie cérébrale et une crise cardiaque à la suite du virus.

(

Tony Clay avec son petit-fils 23 jours avant sa mort

/ PA)

Mme de Prudhoe a partagé une photo poignante de la dernière fois qu’elle a vu son père avant le verrouillage. Cela le montre en train de rire et de jouer avec son fils, 23 jours avant sa mort.

«C’était un homme vraiment en forme et physiquement actif… c’était un choc vraiment dévastateur», a déclaré Mme de Prudhoe.

«Nous n’avons aucune idée de ce que le virus pourrait faire à quelqu’un. Je comprends que les gens veulent se réunir, ça a été une année incroyablement difficile… mais à quel prix? » elle a demandé.

(

La mère de Heather Robert, Violet Partington, décédée des suites de Covid-19 en avril

/ PA)

«Pour ma part, je renoncerais à Noël avec mes parents si cela signifiait que nous, en tant que famille, avons encore un avenir.

Mme de Prudhoe passe Noël avec son partenaire et ses deux enfants, âgés de six et neuf ans, et sa mère – qui vit maintenant seule est donc dans une bulle de soutien avec elle.

Heather Roberts, d’Eastcote, Londres, a perdu sa mère Violet Partington, 78 ans, en avril à Covid et a décrit ceux qui souhaitaient «faire la fête» à Noël comme «égoïstes».

S’exprimant le jour de l’anniversaire de sa mère, la femme de 54 ans a déclaré: «Nous n’avons jamais pu dire au revoir. Nous ne l’avons pas ici, aucun de nous ne veut célébrer.

«Je veux juste partir mais je ne peux pas. Je me sens tellement pris au piège et je me sens tellement blessé par tous les gens égoïstes qui veulent faire la fête.

«Tout le monde doit faire son choix, mais je pense que beaucoup n’ont perdu personne, donc je ne sais pas le chagrin que cela laisse derrière.

«Ma sœur est en counselling et chaque jour, les actualités vous le rappellent.

«Réfléchissez très soigneusement à ce que vous faites… Je ne risquerais tout simplement pas pour un dîner.»

(

Les restrictions peuvent être assouplies pour la période des fêtes

/ .)

Mme Roberts a suggéré que les familles pourraient repousser leurs réunions de famille jusqu’à Pâques.

Le travailleur caritatif Andy Stevens, de Londres, a déclaré que sa famille prévoyait également de célébrer Noël à part cette année, après la mort de son neveu Jamie en mars, âgé de 24 ans.

M. Stevens, 39 ans, a déclaré que Jamie était en bonne santé et était un cycliste passionné, mais une maladie cardiaque inconnue auparavant avait exacerbé sa maladie.

«À bien des égards, il serait utile d’être ensemble pour pleurer collectivement et se souvenir de Jamie à Noël, d’autant plus que nous n’avons pas pu être ensemble pour ses funérailles, mais nous pensons que cela ne vaut pas le risque», a-t-il déclaré.

«Je suggérerais que les gens suivent les conseils et vont au-delà en fonction de leur niveau de risque particulier.

«Il y a beaucoup de familles avec des sièges vides autour de la table cette année et nous ne voulons pas que davantage de familles vivent cela en 2021.»

en relation

Cela intervient alors que le chancelier Rishi Sunak a averti que “Noël ne sera pas normal” alors que l’Angleterre se prépare à sortir du verrouillage et à entrer dans un système renforcé à trois niveaux de restrictions locales contre les coronavirus le mois prochain.

M. Sunak a déclaré que le système à plusieurs niveaux localisé est un “bien meilleur moyen” de s’attaquer à Covid-19 en confirmant les plans du Premier ministre, qui devaient être approuvés par le Cabinet dimanche.

“Je pense que, aussi frustrant soit-il pour nous tous, Noël ne sera pas normal cette année”, a-t-il déclaré dimanche à Sophy Ridge de Sky.

“Mais cela dit, le Premier ministre et tout le monde, nous cherchons des moyens de voir comment les familles peuvent passer du temps ensemble pendant (la) période de Noël.

“De toute évidence, c’est quelque chose que nous aimerions faire et ce fut une année difficile pour nous tous, mais comme je l’ai dit, ce ne sera pas un Noël normal cette année.”