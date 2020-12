C

Les partisans de rystal Palace se sont réunis pour collecter plus de 11000 £ pour des causes locales en 2020.

Les supporters étant exclus des stades pendant la majeure partie de l’année, les célèbres fanatiques de Holmesdale de Palace ont été le fer de lance des efforts visant à unir les fanzines, les podcasts et les groupes de supporters internationaux afin d’aider ceux qui en ont besoin dans le sud de Londres.

Grâce à un certain nombre d’initiatives, le collectif WE ARE PALACE a recueilli 11 500 £ pour soutenir les sans-abri avec des dons et des vêtements, des banques alimentaires et l’appel de cadeaux de Noël des enfants de l’Armée du Salut.

Lorsque le football est revenu à huis clos, Crystal Palace a offert une bannière aux fanatiques de Holmesdale dans leur emplacement habituel du bloc E pour s’assurer qu’ils étaient représentés. La décision a été prise par les fanatiques d’utiliser à la place la bannière pour faire appel à des dons de ceux qui regardent chez eux à une banque alimentaire locale et, avec les fans qui boycottent les plans de paiement à la carte de la Premier League et donnent cet argent à des œuvres caritatives à la place, ont collecté £ 7000.

«Le soutien de la communauté locale est au cœur des fanatiques de Holmesdale depuis 2005 et nous avons tenu à le faire passer au niveau supérieur pour aider ceux de notre région qui en ont le plus besoin pendant ce qui a été une période difficile pour beaucoup», a déclaré Micky Grafton des fanatiques.

«Bien que nous ne soyons pas dans le stade, nous sommes heureux de pouvoir utiliser nos chiffres de cette manière positive.

«Palace est un excellent club communautaire et ce collectif de supporters de WE ARE PALACE ne fait que souligner les meilleurs aspects de cet esprit communautaire.

«C’est une excellente occasion de redonner à la région et de soutenir le travail brillant de ces organismes de bienfaisance.

«L’ensemble de la base de fans du Palace s’est fait fier pendant cette période et a collecté plus de 11,5 K £ pour d’importantes causes locales.

«Nous sommes impatients de lancer plus de campagnes à l’avenir à travers ce collectif ainsi que notre travail habituel à travers les Fanatics.

«Cela vous rend fier de voir l’impact positif que notre club a eu sur la vie de tant de personnes dans notre région.»

