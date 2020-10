Shania Twain a fait tomber la maison avec sa performance aux CMT Awards 2020 qui ont eu lieu à Nashville. L’icône de la musique country a enthousiasmé ses fans avant l’événement, rappelant d’abord à ses fans de se connecter avant 20 heures, et pour susciter davantage d’enthousiasme pour sa rare performance sur scène, Twain ni CMT ont révélé quelle chanson elle divertirait. les téléspectateurs avec. Alors que l’événement se déroulait à Music City, Twain a tourné sa vidéo en Suisse. Elle a été présentée par l’actrice Jessica Chastain.

Après une sérieuse montée en puissance, Twain a fini par basculer sur “Whose Bed Have You Boots Been Under?”. La chanson est sortie il y a 25 ans et était son premier single de son deuxième album studio, The Woman in Me. Lors des Academy of Country Music Awards en avril, Twain a épaté les fans en écoutant une paire de ses chansons. Elle a lancé son moment avec “Chérie, je suis à la maison” avant de sortir son tube, “Mec! Je me sens comme une femme.”

Avec tant d’enthousiasme autour de sa routine des CMT Awards, les téléspectateurs n’ont pas tardé à partager leurs réflexions sur les réseaux sociaux. Voici un aperçu de certaines des réactions les plus notables concernant le temps de Twain sur la scène des récompenses.

Pour Twain, les CMT n’ont pas été aussi gratifiantes pour elle que d’autres émissions. Les American Music Awards, par exemple, lui ont décerné 17 nominations et six victoires dans sa carrière. Pendant ce temps, Twain n’a que deux nominations et une victoire aux CMT.

Je suis un peu confus au sujet du cadre, mais je suis toujours là pour une vieille école Shania Twain !! #CMTMusicAwards #CMTAwards – Sierra Peak (@SierraMonetPeak) 22 octobre 2020

Ses deux nominations et une victoire étaient toutes deux dans la même catégorie. Elle a été nommée artiste féminine de l’année en 1996 et 1998.

@ShaniaTwain Love you … Je t’écoute depuis que je suis toute petite et j’aime toujours ta musique – Priscilla Thompson (@ drugfree2917) 22 octobre 2020

La chanteuse de 55 ans a vendu plus de 100 millions de disques, ce qui la place comme l’artiste country féminine la plus vendue. Sa percée a eu lieu dans les années 90, en particulier avec son album de 1997, Come On Over.

Shania Twain est la REINE #CMTawards 🙌🏼👑 – Reagan 🌻 (@_raaeee) 22 octobre 2020

Les fans de Twain connaissent bien cet album. La liste des morceaux comprend plusieurs de ses chansons les plus emblématiques, notamment “Man! I Feel Like A Woman” et “You’re Still the One”.

Shania interprète “Whose Bed Have Your Boots Been Under?” et mon cœur est plein de joie. 😍 Un de mes préférés d’elle. @ShaniaTwain #CMTAwards – Ƒιη∂ιηgƁяιттαηу ღ 🌙💜🌻 (@ Fallen_Angel356) 22 octobre 2020

Il a fallu cinq ans après la sortie de son troisième album studio pour déposer sa quatrième collection. Up! inclus des chansons comme “I’m Gonna Getcha Good” et “Forever and Always”.

La femme qui m’a fait tomber amoureux de la musique country – @ShaniaTwain! J’ai vu cette chanson en direct à 8 ans et j’ai été accroché. Je suis tellement contente que sa tournée Come On Over ait été mon premier concert! Merci de m’avoir montré l’incroyable qualité de Women In Country Music, Shania💗 #CMTawards #VoteCarrieCMT – Christina Lynn (@ChristinaLPro) 22 octobre 2020

Ce n’est que 15 ans plus tard qu’elle a sorti son cinquième et dernier album en 2017. C’était son premier album à sortir après avoir lutté contre la maladie de Lyme et la lymphone.

Ugh I freaking love @ShaniaTwain y’all. #CMTAWARDS – Katie Brooks (@ katiebrooks1990) 22 octobre 2020

En plus de Twain qui a fait tomber la maison aux CMT Awards, il y a eu une poignée d’autres performances mémorables que les téléspectateurs ont appréciées. Halsey a fait équipe avec Kelsea Ballerini pour “The Other Girl” et la soirée a débuté avec Luke Combs jouant aux côtés de Brooks et Dunn.

Shania Twain l’a toujours, j’ai dit ce que j’ai dit. – Chris Hoose (@hooseyadaddy) 22 octobre 2020

