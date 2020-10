Les fans adorent les mouvements de Livia Brito sur Tik Tok | Instagram

L’actrice cubaine montre qu’elle apporte saveur et talent dans son sang et pas seulement dans le jeu d’acteur, c’est Livia Brito qui a à cette occasion ravi ses followers avec une série de mouvements qui ont déclenché des réactions à son égard. TIC Tac.

Une fois de plus Livia vérifie qu’elle continue d’être l’une des artistes cubaines préférées et qu’il lui a suffi de partager un moment de joie avec ses fans où elle a fait des mouvements de hanche dont tous ceux qui la suivent à travers cette plateforme populaire sont tombés amoureux.

L’espace d’un instant, l’histrionique et ses fidèles fans ont oublié toute la controverse et ont aimé la regarder danser, ce qui peut être considéré comme un grand moment pour ses fans qui n’ont pas arrêté de lui donner des acclamations et des compliments.

L’actrice du petit écran est apparue dans une tenue sportive, un ensemble deux pièces rose et noir et une casquette noire qui la rendait à l’aise alors qu’elle exécutait une chorégraphie très synchronisée avec un compagnon.

Sans aucun doute, ses followers sur la plateforme Tik Tok Ils ont pu vérifier qu’en plus de l’exercice constant qu’elle effectue, la Cubaine parvient également à s’amuser et montre au passage sa silhouette marquée, le produit d’une routine d’exercice rigoureuse et d’une bonne alimentation.

Hier soir j’ai mangé ‘pescao’, j’ai le rapa ici, et le chat de mon voisin vient après moi, sape sape fu fu fu .. a dit le thème avec lequel le protagoniste de “La Piloto” accompagné d’une belle chorégraphie .

Maintenant Livia brito Il semble se concentrer sur les prochaines étapes qu’il entreprendra pour reprendre sa carrière après avoir laissé derrière lui des projets tels que «Qu’est-ce qui ne va pas avec ma famille» et le deuxième volet de la série médicale.

Tout semble indiquer que toute la polémique qui a impliqué l’actrice il y a quelques mois est laissée pour compte et qu’elle pourrait avoir l’opportunité de sauver son apparition à la télévision.

Sans aucun doute, l’histrionique a vécu de mauvais moments et une série de critiques ont accompagné sa carrière ces derniers mois après les événements survenus en Cancun où elle a été capturée par les caméras d’un paparazzi qu’elle et son petit ami auraient agressé pour avoir pris des photos d’elle sans son autorisation.

Cependant, ce qui a encore aggravé sa réputation au Mexique, c’est le fait que l’on a appris qu’elle exprimait son mépris pour les Mexicains en soulignant qu’elle en avait “assez d’eux”, ce qui a conduit à de vives critiques et à des demandes de quitter le pays.

Par la suite, l’histrionique a réussi un profil bas dans ses réseaux sociaux en plus du fait que sa carrière a également été compromise en perdant certaines productions dans lesquelles elle avait été signalée, envisagée et dont elle a terminé sans aucun projet en main.

Récemment, une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux a soulevé de nouveaux soupçons sur son possible retour à la télévision après avoir montré à l’actrice de 34 ans divers processus de maquillage et de coiffure, il s’ensuit donc que quelque chose se prépare pour le prochain. retour du célèbre sur les écrans.

Jusqu’à présent, la jeune actrice de Ciego de Ávila, Cuba n’a rien mentionné à ce sujet, donc ses fans espèrent très bientôt savoir quand ils la reverront dans une production.

En revanche, depuis son apparition sur l’émission “Hoy” où il a reçu de vifs commentaires d’internautes, il a choisi de se concentrer sur son apparition sur ses réseaux sociaux où il partage des moments uniques avec ses followers.