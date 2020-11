À la suite du décès d’Alex Trebek, les fans de Jeopardy !, revisitent le moment viral de l’épisode de la semaine dernière où le concurrent Burt Thakur a remercié Trebek d’avoir eu une influence massive dans sa vie. Thakur a dit à Trebek qu’il avait appris l’anglais en regardant l’émission comme un enfant, et toutes ces années plus tard, il a eu l’occasion de jouer. Les fans étaient heureux de voir Trebek recevoir les éloges qu’il méritait avant son décès.

“J’ai appris l’anglais grâce à toi. Et donc mon grand-père, qui m’a élevé, je vais avoir des larmes tout de suite… J’avais l’habitude de m’asseoir sur ses genoux et de te regarder tous les jours”, a révélé Thakur. “Alors, c’est un moment assez spécial pour moi, mec.” Trebek a eu les larmes aux yeux lors de l’enregistrement de cet épisode, et plus tard, Thakur a donné plus de détails dans le récapitulatif post-émission. “Comme vous l’avez entendu un peu, je suis un immigrant et j’ai appris l’anglais en regardant Jeopardy !, et mes plus vieux souvenirs sont avec mon grand-père qui regarde l’émission”, dit-il. “Donc, faire boucler la boucle comme il l’a fait, surtout en cette période de pandémie et tout, avoir cette opportunité et ce cadeau est, je veux dire, c’est tellement émouvant et incroyable.”

Trebek est décédé dimanche matin, à la suite d’une longue bataille contre le cancer du pancréas. Selon Jeopardy! producteurs, Trebek est décédé chez lui, entouré d’amis et de sa famille. Les fans du monde entier l’ont pleuré tout au long de la journée, et beaucoup ont revisité l’histoire de Thakur. Voici un aperçu de ce qu’ils avaient à dire.

Merci

❤️ Reposez paisiblement M. Trebek. Merci d’avoir partagé ce souvenir avec lui et nous tous @albertthakur https://t.co/JqJIf7aYL0 – Victoria (@visceral_v) 8 novembre 2020

Les téléspectateurs remercient Thakur pour l’histoire et ont remercié Trebek pour son rôle. Beaucoup ont tagué Thakur, ou même le Jeopardy! Compte.

prevnext

Une telle histoire

Quelle histoire sincère. Alex a touché tant de nos vies. Il restera à jamais dans les mémoires et manquera à jamais. Repose en paix et merci pour tout. – Argonner gypsy (@argonner_gypsy) 8 novembre 2020

Il a touché tant de gens et j’espère vraiment qu’il le savait. Du Canada et du monde entier, il était Alex de tout le monde. Il est irremplaçable. https://t.co/aizTu8fg4j – SassyMétisChick ❤️ 🇨🇦❤️ (@SassyMetisChick) 8 novembre 2020

Certains fans ont commenté en supposant que l’histoire de Thakur n’était qu’une des nombreuses histoires similaires sur Trebek. Ils ont félicité l’animateur du jeu télévisé pour avoir touché de nombreuses vies de la même manière.

prevnext

Anglais

Premièrement: 😭😭 Deuxièmement: mon gars parle mieux l’anglais que ma version caféine du Tennessee hillbilly de parler https://t.co/UayzjNwfWK – Will Browder (@ cowboywill1) 8 novembre 2020

Depuis que Thakur a dit qu’il “avait appris l’anglais” de Trebek, de nombreux téléspectateurs ont commenté sa compréhension de la langue, remarquant qu’il ressemblait à un anglophone. Certains ont même fait des blagues d’autodérision sur leurs propres accents.

prevnext

Histoires similaires

Certains de mes premiers souvenirs d’enfance regardent @Jeopardy @PriceIsRight @WheelofFortune avec mes grands-parents. ❤️ https://t.co/0D4g8JBMSv – Leanna Lakeram (@leannalakeram) 8 novembre 2020

Qu’ils soient liés ou non à l’histoire de Thakur sur l’apprentissage de l’anglais, de nombreux téléspectateurs se sont rapportés à ses souvenirs de regarder Trebek au fil des ans avec leurs familles. Beaucoup ont fait remarquer que c’était la vraie raison pour laquelle l’animateur du jeu télévisé leur manquerait tellement.

prevnext

Rediffusion

Il m’est arrivé de me brancher sur cet épisode la semaine dernière, ignorant complètement que ce serait son dernier #RIPAlexTrebek https://t.co/nyQbL5Rb1z – Mara Shulman (@marashulman) 8 novembre 2020

J’ai regardé ça jeudi. J’ai regardé à nouveau vendredi. J’avais prévu de regarder lundi. C’était un endroit spécial où pendant 30 minutes, je n’avais pas à me sentir misérable à propos de l’état des choses ou de quoi que ce soit dans ma vie. Alex l’a fait de cette façon. Merci Alex. ♥ ️ https://t.co/bVdg4cvj9I – Pat Byrne (@ 1800PATBYRNE) 8 novembre 2020

Pour certains, voir le clip de Thakur sur Twitter leur a rappelé qu’ils avaient regardé cet épisode de Jeopardy! lors de sa diffusion la semaine dernière. Ils ont eu la réalisation naissante que c’était le dernier nouvel épisode de l’émission qu’ils verraient avec Trebek.

prevnext

Immigrant

J’aimais et admirais déjà Alex, mais entendre parler du cadeau qu’il a offert à cet homme, en tant qu’enfant immigrant il y a des années, était inestimable. (Alex était un immigrant adulte aux États-Unis, mais il avait beaucoup moins de défis que la famille de cet homme, à l’époque. Il aimait les États-Unis mais restait fier. Canadien.) Https://t.co/Z9fL34a3ju – PeggyAnn (@ PeggyAnnO1) 8 novembre 2020

Certains commentateurs ont souligné que, comme Thakur, Trebek était un immigrant en Amérique, venant lui-même du Canada. Bien que l’histoire de Trebek soit très différente, ils ont noté que c’était encore un autre fil qui reliait Trebek à tant de téléspectateurs.

prevnext

‘Il savait’

Le côté positif est qu’Alex Trebec savait qu’il était aimé. Il a changé des vies. Il se reposera bien. 💔 https://t.co/W2vyXz9Z7v – Dani Kwateng (@danikwateng) 8 novembre 2020

Pour beaucoup de gens, ce qui est touchant à propos de ce clip, c’est que Thakur a pu partager son histoire avec Trebek et le remercier. Ils ont fait remarquer que contrairement à d’autres hommages posthumes, les fans ont pu voir Trebek accepter les éloges, ce dont beaucoup avaient besoin à la suite de son décès.

prev