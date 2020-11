UNE

s nous nous trouvons au seuil de la dernière semaine de la Coupe des Nations d’automne, il vaut la peine de considérer ce que les administrateurs assiégés du rugby espéraient accomplir lorsqu’ils ont créé l’admirable tournoi pour combler le vide causé par la pandémie.

Sur leur nouveau diffuseur chic, à quel genre de week-end final auraient-ils pensé?

Ils auraient espéré une rencontre finale entre les deux meilleures équipes des Six Nations, l’Angleterre et la France, à plein régime.

Ils ont l’appareil, mais seulement à moitié cuit. La France, déclare son entraîneur-chef Fabien Galthie, sera «méconnaissable» pour l’équipe qui a illuminé les Six Nations. Il a raison. Il leur manque tout le XV de départ qui a battu l’Angleterre en février et bien plus encore – l’équipe de 31 pour dimanche ne compte que deux joueurs avec leur cap en double.

Cela est dû à une querelle club contre pays qui expose l’une des principales failles qui causent tant de problèmes au rugby professionnel. Chaque joueur n’est autorisé à jouer que trois matchs internationaux. Presque toutes les stars de premier choix l’ont fait, malgré l’annulation d’un match. Il semble vraiment dommage que la France ait choisi sa première équipe pour le match amical contre le Pays de Galles en août.

L’Angleterre, quant à elle, a aligné samedi son XV de départ le plus expérimenté. La France apportera de la passion – surtout à la suite de la mort de Christophe Dominici – et beaucoup de talent non encore prouvé au plus haut niveau. Comme Ben Youngs l’a dit dimanche, toute défense entraînée par Shaun Edwards en souffrira. “Quelle que soit l’équipe de France qui sera sur le terrain sera féroce”, a-t-il déclaré. Mais Eddie Jones dit que l’Angleterre devra «battre» la France, et ils devraient s’inquiéter s’ils ne le font pas.

Ils auraient espéré une rencontre entre la Géorgie et l’Italie, les prétendants des Six Nations contre les éternels lutteurs, également à plein régime.

Ils n’ont pas eu ce jeu, car l’un de leurs autres espoirs s’est mal déroulé.

Ils auraient espéré voir Fidji illuminer le tournoi. Hélas, Covid est entré dans le camp et leurs trois matches de groupe ont été annulés, accordant 28-0 victoires à leurs adversaires. On ne sait pas encore s’ils affronteront la Géorgie, qui a terminé dernier du groupe A, à Murrayfield samedi.

Ce n’est donc pas tout à fait le dernier week-end qu’ils avaient en tête.

Qu’il arrive à la fin d’un tournoi qui n’a produit aucun bouleversement, peu de matchs mémorables et un rugby guindé qui n’a guère montré le jeu dans toute sa splendeur variée.

Eddie Jones est à la recherche d’une finale fougueuse contre la France.

Nous savions avant ce week-end que les équipes se sentent plus à l’aise et en contrôle sans le ballon. Maintenant, Youngs a révélé que les pauses nettes, l’un des sites les plus excitants du jeu, sont autant une occasion de cracher la possession et de ralentir le ballon que de marquer des points parce que la bataille de panne est dirigée vers le défenseur et il y a tellement de bons jackalers qui frappent. sur.

L’Angleterre a bien cherché à jouer avec un peu plus d’ambition contre le Pays de Galles samedi, alors en espérant qu’ils ne vont pas encore plus loin dans leurs coquilles contre cette deuxième corde française ce week-end. Ils ont travaillé pour gagner, mais ils ont encore beaucoup à faire.

Cela n’a peut-être pas été le tournoi que les diffuseurs, les administrateurs ou même les fans avaient espéré jusqu’à présent, mais le côté positif est qu’à Twickenham dimanche, il y aura des fans de retour. Comme nous l’avons appris lorsque les clubs français ont accueilli quelques centaines de supporters lors de la Heineken Champions Cup en septembre, même dans les grands stades, les 2000 admis dimanche feront suffisamment de bruit pour être un secours bienvenu.

