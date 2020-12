Les fans de 90 Day Fiance seraient derrière un compte GoFundMe destiné à aider Jihoon Lee dans sa bataille pour la garde avec son ex-épouse Deavan Clegg. Lee n’a pas mentionné le compte GoFundMe, qui n’a levé que 55 $ sur un objectif de 50 000 $. Certains ont mis en doute la validité du récit, y compris la mère de Clegg, Elicia Clegg.

Le fonds est intitulé “International Custody Battle” et a été lancé samedi, rapporte InTouch Weekly. “S’il vous plaît, aidez Jihoon dans la bataille pour la garde de son merveilleux fils, Taeyang”, a écrit le fan du Colorado qui a créé le compte. “Leur histoire a attiré l’attention internationale d’une émission de télévision américaine, et maintenant il a besoin de notre aide pour garantir ses droits en tant que père sont pleinement exercés. ” Le don de 55 $ provient de deux personnes, une personne ayant donné 50 $ à l’effort. On ne sait pas comment le fan qui a créé le compte envisage de faire parvenir l’argent à Lee.

Lors d’une interview sur YouTube avec le blogueur John Yates, Elicia a déclaré qu’il était décevant de voir le fonds car l’argent pourrait aller à “tant d’enfants affamés en ce moment”. Elle a ajouté: “J’étais triste que les gens pensent si peu à la capacité de Jihoon à gagner de l’argent qu’ils vont supplier les gens de donner de l’argent à un homme coréen qui vient d’être payé par une émission de télé-réalité.” Elicia a également déclaré à Yates que toutes les stars de 90 Day Fiance: The Other Way Saison 2 avaient reçu leur chèque de paie, soit environ 12000 $ par épisode, elle pense donc que Lee ne devrait pas avoir besoin d’aide financière.

Les fans ont commencé à spéculer que Lee, 31 ans, et Clegg, 24 ans, se séparaient après son retour aux États-Unis avec leur fils, Taeyang, 20 mois, et sa fille d’une relation précédente, Drascilla. Clegg et sa mère ont dit aux fans qu’elle ne pouvait pas retourner en Corée du Sud à cause de la pandémie, Lee a confirmé qu’ils avaient rompu en août. Clegg a également confirmé qu’elle avait demandé le divorce en septembre.

“Je me suis réveillé avec beaucoup de courriers haineux. Je veux dire ceci une fois: j’ai essayé de terminer le divorce. Jihoon n’a pas encore signé”, a déclaré Clegg aux fans dans un article Instagram à l’époque. «J’ai essayé, alors tout le monde me laisse tranquille à propos de cette situation. Clegg a également commencé à sortir avec Christopher “Topher” Park. Fin novembre, il y avait des spéculations selon lesquelles Clegg et Park se sont déjà fiancés, surtout quand elle a mentionné qu’elle était “super excitée de commencer notre nouveau voyage ensemble”.

Lee et Clegg ont rejoint la franchise 90 Day Fiance lors de la première saison de 90 Day Fiance: The Other Way l’année dernière. Ils sont également apparus sur la deuxième saison de l’émission, qui s’est terminée en novembre. Leur rupture s’est principalement déroulée parallèlement à l’émission sur les réseaux sociaux. En août, Clegg a déclaré aux fans qu’il y avait une “raison horrible” qu’elle avait pour quitter la Corée du Sud et que “la vérité finira par sortir”.