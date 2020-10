La famille Otto est revenue sur les écrans de télévision mercredi soir avec un nouveau visage dans le rôle d’Anna-Kat dans American Housewife. Après que l’actrice originale Julia Butters ait quitté le rôle après quatre saisons, l’actrice de 13 ans a honoré les ondes d’ABC mercredi soir pour la première fois dans la peau d’Anna-Kat, suscitant de nombreuses réactions de la part des fans de la série comique.

La première de mercredi soir, cependant, ne s’est pas éloignée de se moquer du remaniement du casting. Dans une scène, Katie, dans une méta référence, a déploré que “les enfants changent” alors qu’Anna-Kat tapait rapidement sur sa latop avant de surgir de derrière l’écran, donnant aux téléspectateurs ce premier regard sur la nouvelle Anna-Kat. Katie a continué en déclarant avec incrédulité que sa fille “va dormir en camp! Je l’ai amenée de bizarre à une fille forte et confiante!”

Les ajouts d’Eisenberg à la distribution ont été plus que bien accueillis par de nombreux fans, bien que le visage soudain et inconnu ait laissé quelques téléspectateurs qui n’avaient pas encore entendu parler du changement de casting un peu confus. Faites défiler vers le bas pour voir ce que les fans avaient à dire lorsqu’ils se sont transformés en première de la saison 5 d’American Housewife, “Graduation”.

Bien. Il a fallu à peine un épisode et je suis tout à fait dans la nouvelle Anna-Kat. Elle est super. #AmericanHousewife pic.twitter.com/Lm6n81XpWi – De Carrie (@curmudge_john) 29 octobre 2020

J’ai adoré l’épisode. J’avoue que j’ai été un peu jeté par la nouvelle Anna-Kat, mais j’ai adoré la ligne «kids change»! Continuez votre bon travail! 😁 – Angela Johanknecht (@ajohanknecht) 29 octobre 2020

Bien qu’elle n’ait que 13 ans, Eisenberg a une longue liste de crédits à son nom. Elle a fait ses débuts en tant que comédienne à l’âge de 5 ans lorsqu’elle a joué dans Le Loup de Wall Street comme la fille de Leonardo DiCaprio et Margot Robbie, Skylar Belfort. Ses autres crédits de films incluent The Enormity of Life et A Most Violent Year, ainsi que le film original de Hallmark Channel Je serai à la maison pour Noël, qui a fait ses débuts sur le réseau le 25 octobre.

Je viens de regarder la première de la saison 5 est @AmericanWifeABC #AmericanHousewife et omg, je suis tellement heureuse qu’il soit de retour! Un si grand épisode

Miss originale Anna-Kat mais la nouvelle actrice fait un excellent travail 🥰🥰🥰 – Adam Herlihy (@ AdamHerlihy17) 29 octobre 2020

La nouvelle Anna-Kat est incroyable. Ne vous méprenez pas, Julia sera toujours avec nous, mais cette nouvelle a du potentiel – Patrick Williams (@ImPatWilliams) 29 octobre 2020

Eisenberg n’est pas non plus étranger à la comédie à caméra unique. De 2015 à 2019, la jeune actrice a joué le rôle de la fille impertinente Sophia Hughes dans la comédie familiale CBS Life in Pieces. La série s’est terminée l’année dernière après quatre saisons sur le réseau, Eisenberg a ensuite interprété Lollie et Dot the Cheetah dans Puppy Dog Pals.

Cheveux impeccables. Nouveau Anna-Kat Wonderful. Vieille Anna-Kat manquée. – Joel L. Kauihou (@kauihou) 29 octobre 2020

@gisellezenberg fille tu es incroyable en tant que notre nouveau bébé, Anna-kat! j’ai adoré 🥺🤍 #AmericanHousewife – vic 📖: a esperança (@sunsetxmeg) 29 octobre 2020

Il a été confirmé que l’actrice avait décroché le rôle de remplaçant de Butters dans American Housewife début septembre, Deadline étant le premier à annoncer la nouvelle. Eisenberg elle-même a confirmé plus tard son casting d’Anna-Kat sur les réseaux sociaux, en écrivant: «J’attendais de partager! Je suis tellement excitée à ce sujet. À ceux qui me connaissent – Vous allez adorer … À ceux qui ne le font pas ‘t … je vais vous rendre fier. “

Attendez, il y a une nouvelle Anna-Kat? Tenez s’il vous plaît pendant que je vais regarder le nouvel épisode … – Lisa 🏳️‍🌈 Votez comme si notre vie en dépendait (@ redqueen73) 29 octobre 2020

Cette nouvelle Anna-Kat est incroyable! #AmericanHousewife – Patrick Williams (@ImPatWilliams) 29 octobre 2020

Le remaniement de la distribution qui a conduit Eisenberg à avoir une chance de prendre le personnage d’Anna-Kat était dû à la décision de l’actrice originale de quitter la série. Butters, 11 ans, a choisi de saisir d’autres opportunités après que son rôle d’évasion dans Il était une fois à Hollywood de Quentin Tarantino lui ait ouvert de nouvelles portes.

Grand épisode! Bien que nous manquions Julia Butters! (Anna-Kat) – PaulaW-Valencia (@ PaulaWValencia1) 29 octobre 2020

Travail incroyable @gisellezenberg! J’ai hâte de voir plus de votre Anna-Kat à l’avenir! #AmericanHousewife pic.twitter.com/dEyfduO2z9 – RobOnLocation (@RobOnLocation) 29 octobre 2020

Deadline a rapporté que “Butters a été salué et a décroché un grand nombre de nominations pour son rôle dans le film, ce qui lui a ouvert de nombreuses portes. La jeune actrice et son équipe voulaient les poursuivre et le studio derrière American Housewife, ABC Signature, a accordé sa demande de quitter la série. “

Nous apprécions vraiment le jeu des deux jeunes actrices jouant Anna-Kat – Kelvin Davis (@SafetymanDavis) 27 octobre 2020

Je n’étais PAS prêt à voir une nouvelle Anna-Kat sur #AmericanHousewife – Jennifer Feliz (@JennJennFeliz) 29 octobre 2020

Pour le moment, on ne sait pas quelle est la prochaine étape pour Butters ou quels rôles elle pourrait avoir les yeux. Sa page IMDb répertorie American Housewife comme son crédit final. Elle a également joué dans le court-circuit de la série télévisée 2020 Short Circuit. Ses autres crédits incluent la série télévisée Transparent, A Family Man et 13 Hours, entre autres. Elle a fait sa première apparition sur les écrans en 2014 lorsqu’elle est apparue dans un épisode du drame policier de CBS, Criminal Minds.

Je ne vais pas mentir, je ne lis pas les tabloïds, donc ma mère et moi n’avions aucune idée de @Julia_Butters sommes partis @AmericanWifeABC et avons juste vu la nouvelle Anna-Kat … 💔 Ça va prendre du temps 😭 Je souhaite bonne chance @Julia_Butters merci de nous apporter tant de joie! – Courtney Watson (@ItsWatsonMyDear) 29 octobre 2020

@gisellezenberg, vous êtes une si grande Anna-Kat. Vous le tuez. @AmericanWifeABC #AmericanHousewife – DarlenelovesAlly !! (@ Allyiscute1993) 29 octobre 2020

Les fans peuvent rattraper les quatre premières saisons d’American Housewife sur Hulu, où ils sont disponibles en streaming avec un abonnement. Ils peuvent regarder Eisenberg dans le rôle d’Anna-Kat lors de la première de nouveaux épisodes d’American Housewife chaque mercredi à 20h30 HE sur ABC. La première de la saison 5 est disponible sur le site Web d’ABC avec connexion par câble.

