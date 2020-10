Le monde du baseball a perdu une autre légende lorsque l’ancien lanceur des Yankees de New York, Whitey Ford, est décédé jeudi soir. Il avait 91 ans. Ford était membre des Yankees de 1950 à 1967 et a aidé l’équipe à remporter six World Series pendant cette période. Il a été 10 fois All-Star, lauréat du CY Young Award en 1961 et a été nommé MVP des World Series la même année.

“Aujourd’hui, toute la Ligue majeure de baseball pleure la perte de Whitey Ford, un natif de New York qui est devenu une légende pour son équipe locale”, a déclaré le commissaire de la MLB, Rob Manfred. << Whitey a gagné son statut d'as de certaines des équipes les plus mémorables de la riche histoire de notre sport. Au-delà de l'excellence du président du conseil d'administration sur le monticule, il a été un ambassadeur distingué de notre passe-temps national tout au long de sa vie. Je présente mes plus sincères condoléances à la famille de Whitey, à ses amis et admirateurs tout au long de notre match et à tous les fans des Yankees. "

Ford a passé toute sa carrière avec les Yankees et a remporté 236 matchs. Il a également affiché un ERA de carrière de 2,75 et enregistré 1 956 retraits au bâton. Il a été élu au Temple de la renommée du baseball avec son coéquipier des Yankees Mickey Mantle, décédé en 1995. Voici un aperçu des fans réagissant aux nouvelles.

Les Yankees sont incroyablement attristés d’apprendre le décès du Hall of Famer Whitey Ford. Whitey a passé toute sa carrière de 16 ans en tant que Yankee. Un 6x WS Champion et 10x All-Star, le président du conseil était l’un des meilleurs gauchers à avoir jamais joué le jeu. Il nous manquera profondément. pic.twitter.com/2KDi4V9SeA – New York Yankees (@Yankees) 9 octobre 2020

Nous pleurons le décès d’Edward Charles «Whitey» Ford, un Hall of Famer et six fois champion de la Série mondiale. Il avait 91 ans. Pic.twitter.com/pPE2u4Qcp1 – MLB (@MLB) 9 octobre 2020

Aujourd’hui, on m’a demandé qui est mon pichet préféré de tous les temps, je n’ai jamais été demandé! C’est Whitey Ford. Quel honneur de l’appeler mon ami. @Yankees @masnOrioles – Jim Palmer (@ Jim22Palmer) 9 octobre 2020

Le Temple de la renommée du baseball a perdu Whitey Ford, Bob Gibson, Lou Brock, Tom Seaver et Al Kaline en cette horrible année 2020, – Bob Nightengale (@BNightengale) 9 octobre 2020

RIP à Whitey Ford. Un grand lanceur de tous les temps et un grand moment des Simpsons de tous les temps. pic.twitter.com/COrnHZsU8x – Chris Tannehill (@ChrisTannehill) 9 octobre 2020

#RIP Whitey Ford 🙏 J’ai toujours adoré ce clip de lui racontant si Jackie Robinson était vraiment en sécurité ou non. pic.twitter.com/woEjzkOHhl – AJ Herrmann (@AJHerrmannYES) 9 octobre 2020

Nous sommes tellement attristés d’apprendre le décès de la légende yankee Whitey Ford Ford Nos pensées vont à la famille de Whitey, aux amis et à toute la communauté MLB qui l’aimait. (Sur la photo, la carte Topps 1960 de Whitey, qui portait le numéro 35 dans l’ensemble.) Pic.twitter.com/4VvRHVPI5E – Topps (@Topps) 9 octobre 2020

Rip Whitey Ford .. le président du conseil d’administration! Un des meilleurs gauchers à la pointe du caoutchouc .. un lanceur d’embrayage un 6 fois champion et un vrai Yankee. Idk si son court préavis mais les yanks devraient porter un patch sur leur manche pour le blanc ce soir! #DoItForWhitey #yankees pic.twitter.com/bvpiJmKfkx – JoezMcfly🇩🇴 (@JoezMcfLy) 9 octobre 2020

“Quel âge avez-vous?” dit l’homme qui tient la porte de l’ascenseur de l’hôtel de Cooperstown. «Dix», dit mon fils. “Alors tu es assez vieux pour monter dans mon ascenseur,” dit l’homme en tendant la main pour une secousse. Je dis à Ian plus tard: “Vous venez de rencontrer Whitey Ford et lui avez serré la main.” https://t.co/VtSUbcXIzK – Derrick S.Goold (@dgoold) 9 octobre 2020

RIP à la grande Whitey Ford. Une légende absolue ici à New York. J’ai été fan des Yankee toute ma vie, et Ford était peut-être le Yankee vivant le plus aimé. Il avait 91 ans – Stonewall Jackson (@ 1776Stonewall) 9 octobre 2020

Malheureusement, Marty Noble n’est pas là pour partager cette anecdote. Il y a quelques années, il a mentionné à Whitey Ford qu’il s’était éloigné de la couverture du jeu et qu’il écrivait des nécrologies. L’un d’eux était celui de Whitey. Whitey rit et, avec une lueur dans les yeux, demanda: «Alors? Comment cela s’est-il passé? – Bryan Hoch (@BryanHoch) 9 octobre 2020

Le plus grand lanceur de l’histoire des #Yankees. Le président du conseil. RIP Whitey Ford. pic.twitter.com/FmfOexfQjg – Sweeny Murti (@YankeesWFAN) 9 octobre 2020

J’ai rencontré Whitey plusieurs fois. Ce qui m’a frappé, c’est qu’il était absolument un gars de Hell’s Kitchen: d’abord pour rire, d’abord pour un verre, un truc, d’abord pour te frapper au nez si tu le mérites. Il adorait être Whitey Ford. Et pourquoi pas? https://t.co/HK8Gj5eXYC – Justin Sherin (@wychstreet) 9 octobre 2020

en 1985, mon père a remporté un concours de rédaction dans un journal local pour aller à un camp fantastique de Mickey Mantle, voici une photo de lui w Whitey Ford, RIP Whitey! pic.twitter.com/E2erBDZnkH – Erik Sutch (@eriksutch) 9 octobre 2020

2020 me fait pleurer tous les jours. Reposez-vous au paradis Whitey Ford. ❤️👼🏼 pic.twitter.com/HakWWiVrLB – Madyson (@Majorleaguemadd) 9 octobre 2020

