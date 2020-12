Les acteurs et les fans de Blue Bloods se sont souvenus de Nick Cordero, l’acteur de Broadway décédé après une bataille de trois mois contre les complications du coronavirus en juillet. Cordero est apparu dans trois épisodes du drame policier de longue date et a reçu un bref hommage à la fin de l’épisode de vendredi soir, «Atonement». L’épisode a servi de finale de la mi-saison de l’émission, car le prochain épisode ne sera pas diffusé avant le vendredi 8 janvier à 22 h HE.

Après la dernière scène de l’émission, une brève carte de titre est apparue à l’écran, indiquant: «À la mémoire de Nick Cordero». Donnie Wahlberg, qui joue le rôle de Dt. Danny Reagan a partagé la carte sur Twitter. “Vous nous manquez vraiment, mon ami”, a écrit Wahlberg. Vanessa Ray, qui joue l’officier Eddie Janko-Reagan, a également partagé l’hommage sur sa page Instagram. “Merci, Nick, d’avoir partagé ton talent inégalé sur [Blue Bloods]», écrit-elle. Ray a également envoyé son amour à la veuve de Cordero, Amanda Kloots, et à leur fils de 1 an, Elvis.« Vous êtes dans la famille BB pour toujours », a ajouté Ray.

Cordero était surtout connu pour ses rôles sur scène dans Bullets Over Broadway et Rock of Ages. Tout en travaillant à New York, il est également apparu dans deux épisodes de Law & Order: Special Victims Unit et trois épisodes de Blue Bloods. Le candidat Tony a déménagé à Los Angeles juste avant la pandémie et a été hospitalisé fin mars. Il était aux soins intensifs pendant plus de 90 jours avant sa mort. Il avait 41 ans.

J’ai pensé à lui. Je me souviens quand j’ai vu le rock des âges à Broadway. J’ai trouvé mon livre de jeu l’autre jour. Quel bon moment. J’étais tombé sur un épisode de BB avec lui aussi récemment. Tellement talentueux et une bonne âme ❤🙏🏼 – 🦋 Shaina Ross (@ Shay1990) 19 décembre 2020

Kloots, un entraîneur de fitness, a tenu les fans au courant de chaque étape de l’hospitalisation de Cordero et a continué à partager des souvenirs de l’artiste talentueux. Samedi, elle a partagé une photo d’un Cordero souriant berçant Elvis pendant le dernier Noël de Cordero. Kloots l’a appelé “l’une de mes photos préférées” du père et du fils. “C’était Noël dernier,” expliqua Kloots. “Ma famille s’est envolée pour la Caroline du Sud et a passé un Noël à la [Montage Palmetto Bluff]. Je ne l’oublierai jamais. Embrassez vos proches. “

Tellement triste pour ses proches. Si jeune. Parti trop tôt 💔 mais merci à son personnage, nous nous souviendrons d’un nouveau #BlueBloods 💙. Bon vieux Reagan défectueux. 🤣 #RIPNickCordero 🙏🏻 – ✨ Stephanie ✨ (@_beachbabe) 19 décembre 2020

Lorsque Blue Bloods reviendra dans la nouvelle année, un autre acteur de Broadway fera une apparition. Ali Stroker, qui a remporté un Tony pour le dernier renouveau d’Oklahoma !, fera une apparition en tant que détective qui espère que le commissaire Frank Reagan (Tom Selleck) lui permettra de rester en service actif. Stroker est entré dans l’histoire en tant que première actrice à utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer sur une scène de Broadway. L’épisode, intitulé “Redemption”, met également en vedette Danny et Baez (Marisa Ramirez) à la recherche d’un violeur en covoiturage. Jamie (Will Estes) et Eddie aident un autre officier qui est abattu et Erin (Bridget Moynahan) doit condamner un homme reconnu coupable d’homicide à la voiture.

Tellement triste combien de pertes cette année a apporté. Je n’ai jamais pensé voir quelque chose comme ça de ma vie. J’espère que ce vaccin et les gens qui pratiquent vraiment la distanciation sociale pourront revenir à une certaine normalité l’année prochaine. @DonnieWahlberg merci d’avoir fait le vôtre – Covergirl4Life (@ NurseLauren73) 19 décembre 2020

Oui il l’est. Acteur incroyable. J’ai eu l’honneur de le voir plusieurs fois sur scène. ❤️ – Veronica Barajas-Aiello (@ veronica_b77) 19 décembre 2020

