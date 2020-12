Quatre ans jour pour jour après la mort de Carrie Fisher le 27 décembre 2016, les fans et les admirateurs de la star de Star Wars partagent leurs souvenirs de l’actrice bien-aimée alors qu’ils rendent hommage à sa carrière pionnière, à la défense de la santé mentale et à l’authenticité sans faille.

Fisher n’avait que 60 ans lorsqu’elle est décédée, décédant quatre jours après avoir subi une urgence médicale lors d’un vol entre Londres et Los Angeles. Sa mère, la légende hollywoodienne Debbie Reynolds, est décédée le lendemain des suites d’un accident vasculaire cérébral. La fille de Fisher, Billie Lourd, a rendu hommage à sa mère dans les derniers films Star Wars, jouant le lieutenant Kaydel Ko Connix dans The Force Awakens, The Last Jedi et The Rise of Skywalker, et a elle-même accueilli son premier enfant en septembre avec son fiancé Austen Rydell . Continuez à faire défiler pour voir comment les proches de Fisher se souviennent d’elle à l’occasion de l’anniversaire de sa mort.

‘Une princesse et un général’

De nombreuses femmes ont partagé à quel point la représentation de la princesse Leia en tant que personnage féminin fort les affectait en tant que jeunes filles, tandis que d’autres partageaient des citations de la sienne qui sont restées avec elles au fil des ans.

En tant que petite fille, elle a été la première influence féminine que j’ai vue dans un film qui m’a fait sentir qu’il était possible d’être à la fois princesse et générale. #CarrieFisher #CarrieOnForever pic.twitter.com/8Mn3Vps28a – Liz Parlett Butcher (@lizzypar) 27 décembre 2020

«Vous pouvez choisir les monstres que vous voulez tuer. Je suis désolé de le redire, mais avouons-le – la Force est avec vous. – #CarrieFisher Vivre dans nos cœurs comme … pic.twitter.com/AOKOJwEBS5 – Esther Ciammachilli #WeMakeWAMU (@EstherCinDC) 27 décembre 2020

