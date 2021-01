Les fans de Celia Lora et Nacha tombent amoureux uniquement de bas résille! | Instagram

Le mannequin mexicain et aussi une femme d’affaires, animatrice et star des médias sociaux Célia lora, a récemment partagé un Photo à côté de Nacha de Acapulco Shore où ils apparaissent également très rapprochés avec très peu de vêtements, parmi lesquels se distinguent des bas résille et une sorte de harnais en cuir.

Célia lora est très active depuis 2020 malgré sa mise en quarantaine cette année-là, elle a mené des activités intéressantes, lancé des programmes et fait partie d’une émission de téléréalité aux côtés de grandes personnalités de l’Internet, dont Lizbeth Rodríguez avec qui elle entretient aujourd’hui une belle amitié.

Sans aucun doute, la fille d’Álex Lora n’est pas restée les bras croisés en 2020, en plus d’être active sur Internet, à travers les réseaux sociaux elle s’est consacrée à aider les petits établissements à progresser en les promouvant sur son compte Instagram.

Malgré le report de certains projets Célia lora Il a réussi à en proposer d’autres qui ont apporté une plus grande popularité à sa personne.

Le fait que 2021 commencerait avec toute l’attitude positive n’était pas quelque chose de surprenant, car il y a six jours une nouvelle année a commencé, il semble que Celia Lora a décidé de devenir encore plus connue et experte de la conquête des cœurs.

Depuis le début de cette année elle a été très active et le meilleur de tout est qu’elle n’a pas été seule, dans certaines publications qu’elle a faites elle a été très bien accompagnée comme elle l’a fait récemment, aux côtés d’une des stars d’Acapulco Shore: Nacha .

Ce n’est pas la première fois qu’il apparaît à côté de Célia lora, mais on pourrait dire que c’est l’une des photographies les plus audacieuses qu’ils ont partagées ensemble.

Dans celui-ci, elle apparaît très rapprochée, presque embrassante, les deux portent des «vêtements» similaires et des collants résille qui ont sûrement laissé leurs parties en vue, seulement que dans l’image rien n’est complètement distingué.

Avez-vous vu notre #challenge sur HOTGO? Abonnez-vous #mexico #cdmx “, a écrit Celia Lora.

Les deux ont également une sorte de harnais sur la partie supérieure avec laquelle il n’est clairement pas possible de couvrir quoi que ce soit, Celia Lora est sur le dos, dès que Nacha Bien qu’il soit devant avec l’un de ses bras, il se couvre un peu et couvre également sa partenaire.

L’image a été partagée il y a cinq heures en si peu de temps qu’elle compte déjà plus de cent mille “J’aime” et environ cinq cents commentaires où ils ne font que vanter sa beauté, tout en étant ravis de voir le contenu bientôt.

Nacha a rencontré Celia Lora à Rive d’Acapulco qui en dépit de ne pas faire partie des membres directement a servi de “La Boss” qui était chargé de mener certaines activités pour l’Aca Shore et de mettre de l’ordre parmi eux en cas de problème, apparemment il ne figurait pas dans tous les mais quand je l’ai fait, ils sont devenus populaires en raison de leur simple présence.

Pour dire la vérité, cette dernière saison numéro 7, a eu lieu dans le magnifique port de Mazatlán, Sinaloa, Mexique où chaque année le “Carnaval international de Mazatlan” est célébré il y a un défilé et des fêtes pendant plusieurs jours dans le port, tant était le succès d’Acapulco Shore qui a eu l’occasion de défiler dans un char exclusif pour eux, mais le plus recherché par les porteños était précisément Celia Lora.

Il ne fait aucun doute que Celia Lora et Nacha forment une équipe spectaculaire, sûrement dans les photos de la séance, elles montrent toute leur splendeur et leur beauté sans précédent.

