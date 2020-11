C’est un miracle de vacances! La saison des fêtes s’annonce beaucoup plus magique maintenant que les spéciaux Peanuts seront diffusés à la télévision cette année. Un mois après que des informations aient fait surface pour la première fois selon lesquelles A Charlie Brown Thanksgiving et A Charlie Brown Christmas ne seraient pas diffusées à la télévision pour la première fois depuis des décennies, les fans ont reçu un cadeau de Noël anticipé de PBS, qui a confirmé que les deux émissions spéciales seraient diffusées dans les semaines à venir.

A Charlie Brown Thanksgiving sera diffusé sur PBS et PBS Kids le dimanche 22 novembre à 19h30, heure locale, tandis que le dimanche 13 décembre, A Charlie Brown Christmas sera également diffusé sur les deux chaînes. Cette spéciale débutera également à 19h30, heure locale. Les diffusions sont destinées à compléter leur sortie sur Apple TV + cette saison des vacances. Les téléspectateurs pourront regarder les deux offres spéciales sur le service de streaming d’Apple gratuitement, avec l’offre spéciale Thanksgiving disponible gratuitement du 25 novembre au 27 novembre et l’offre spéciale de Noël disponible du 11 décembre au 13 décembre.

Préparez le pop-corn et le pain grillé! Rejoignez le gang Peanuts ce soir pour #ACharlieBrownThanksgiving! Nous sommes très reconnaissants de faire équipe avec @appletv et de partager cet événement spécial d’une nuit, diffusé ce soir à 7: 30/6: 30c sur PBS et @pbskids. (Vérifiez les listes locales.) Pic.twitter.com/rVip73w3YP – PBS (@PBS) 22 novembre 2020

La nouvelle est certainement venue comme un soulagement majeur pour les téléspectateurs de longue date des classiques des fêtes. Peu de temps après la confirmation des diffusions à venir, les médias sociaux ont inondé de bavardages enthousiastes de la part de ceux qui célèbrent qu’ils pourront maintenir leur tradition annuelle. Continuez à faire défiler pour voir ce que disent les médias sociaux.

Comme il ne devrait pas tous les enfants pendant cette crise financière auront accès à payer pour la plate-forme Apple pour voir ceux-ci, je me souviens avoir reçu le livre de Noël de Charlie Brown parce que j’ai tellement aimé le film qu’Apple a besoin d’augmenter les ressources gratuites pour les bibliothèques et les livres accessibles pic. twitter.com/WSxrfMFrXj – Krombopulos Michael (@_Gromflomite_) 18 novembre 2020

Honnêtement, j’ai commencé à me sentir bien quand j’ai lu ceci … si peu de choses sont normales et n’auront pas de traditions de vacances cette année, Dieu merci pour Charlie Brown … là je vais encore … – Yokie (@ Yokie52) 18 novembre 2020

Cette annonce en a irrité beaucoup, qui ont fait des traditions spéciales dans leurs foyers depuis des décennies maintenant. Le retour de bâton sur les réseaux sociaux a été immédiat.

Maintenant, c’est mieux! – Tye! (@ Dax_the_fox1) 18 novembre 2020

YAY!!!! pic.twitter.com/gKXZuLSraH – Covfefe (@ Cat8Creek) 18 novembre 2020

“Depuis plus de 50 ans, nous célébrons les fêtes avec la diffusion des spéciaux des fêtes de Peanuts à la télévision – d’abord sur CBS, puis sur ABC”, indique la pétition. «À notre grande surprise et consternation, la nuit dernière, il a été annoncé qu’Apple nous avait enlevé le ballon de football et réclamé les spéciaux pour leur plate-forme Apple TV, nous laissant des fans dévoués qui ont grandi avec Charlie Brown et le gang Peanuts dans le noir, incapables regarder.”

Charles Schulz approuverait. – LM Giannone Auteur 🦃 🤶🎄 (@LISAGNO) 19 novembre 2020

@PBS à nouveau à la rescousse! Merci!! Je ne fais rien à Apple donc j’étais déçu de ne pas pouvoir regarder ces classiques avec mon premier petit-enfant. 😁 – KJ405 (@ K_L_J405) 18 novembre 2020

“De toute évidence, nous ne pouvons pas laisser cette position. Nous ne pouvons pas laisser Apple nous enlever le football comme Lucy le fait toujours à Charlie Brown! Il est temps pour nous, fans de Peanuts, de tenir tête à Apple et Wildbrain Studios (propriétaires actuels de Peanuts) et montrez-leur qu’ils font une erreur », a-t-il ajouté. “Avec cette pétition, nous faisons une déclaration – la déclaration que #AppleHatesTradition et que la tradition de regarder les spéciaux de vacances Peanuts devrait être renouvelée dès que possible! Tout ce que nous avons à faire est de signer, de l’envoyer et de le partager . “

Quelques bonnes nouvelles parmi tous les fous.

– Mimi 306 ⚖️✌🏻🤎 (@peacelovinMimi) 19 novembre 2020

C’est comme un miracle de Noël COVID. – Jeff Brewer (@JeffOnWire) 19 novembre 2020

C’est la Grande Citrouille, Charlie Brown était un incontournable de la télévision d’automne depuis plus de 50 ans, après avoir été diffusé pour la première fois sur CBS en 1966 avant de passer à ABC. A Charlie Brown Thanksgiving et A Charlie Brown Christmas ont reçu le même traitement, le spécial Thanksgiving ayant fait ses débuts à la télévision en 1973 et le spécial de Noël plusieurs années auparavant en 1965.

Amen! Peut-être pouvons-nous tourner 2020 avant la fin de l’année après tout! – Saint Jane (@St__Jane) 19 novembre 2020

Je suppose qu’Apple a un cœur après tout. @LanaZak @ABC @CBSThisMorning – Jerry G (@jedaasrog) 19 novembre 2020

Apple TV + est disponible sur l’app Apple TV dans plus de 100 pays et régions. Le service coûte 4,99 $ par mois et est disponible sur les appareils Roku et Amazon Fire TV – contrairement à beaucoup de ses concurrents.

