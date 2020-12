Comment le Grinch a volé Noël est un classique absolu des vacances, et c’est tout aussi agréable en 2020 qu’il y a 20 ans quand il a fait ses débuts dans les théâtres. Le livre classique pour enfants du Dr Suess a été adapté plusieurs fois au fil des ans, mais le public moderne semble se tourner vers l’adaptation en direct à gros budget dirigée par Ron Howard. En particulier, Jim Carrey est particulièrement apprécié pour son interprétation de la créature aux cheveux verts qui vit à l’intérieur du mont Crumpit.

Carrey est lui-même généralement loufoque et fait tout son possible pour dépeindre le Grinch grossier et mangeur d’ordures, enfilant un fursuit et un maquillage épais. Son dévouement au rôle et à l’aspect global de son portrait qui plait à la foule a fait penser au public qu’il aurait dû gagner un Oscar pour le rôle. Même si c’était pour un film familial, les fans de How the Grinch Stole Christmas pensent que sa performance devrait être parmi les meilleures. Faites défiler pour voir quelques-uns des éloges récents pour Carrey’s Grinch.

Le Grinch (Jim Carrey) est noté 6/10 et 49% sur les tomates, TF?!? !!? Jim Carrey mérite un Oscar pour cette performance. – mr.silva (@mrsilva___) 21 décembre 2020

Jim Carrey méritait un Oscar pour le Grinch mais certains d’entre eux ne sont pas prêts pour cette whoversation – Marc (@MarcSnetiker) 20 décembre 2020

Opinion impopulaire: Jim Carrey dans The Grinch aurait dû remporter l’Oscar en 2001 sur Russell Crowe dans Gladiator – Macy (@sassy_braz) 25 décembre 2020

Noël a pensé:

Chaque incarnation de #TheGrinch est fantastique à sa manière:

-Borris Karloff a pratiquement rendu le personnage emblématique

– La performance de @ JimCarrey mérite un Oscar

-Benedict Cumberbatch en a créé un qui a montré l’humanité – Renebeck (@ MichaelSandor10) 24 décembre 2020

Jim Carrey s’est vraiment fait voler un Oscar dans son rôle de grinch dans la version 2000 de «comment le grinch a volé Noël» – Snowy Heather ❄️ (@Stormy_Heather_) 25 décembre 2020

Je sais que ça a été dit et tout mais je VEUX LE DIRE Même un Oscar ne pouvait pas honorer adéquatement le rôle que Jim Carrey a joué pour le Grinch. – JahnVelour (@jahnuaryy) 24 décembre 2020

