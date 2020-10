Dak Prescott a attiré l’attention des fans et des téléspectateurs avec de nombreuses pièces dignes des faits saillants au cours de sa carrière de cinq ans dans la NFL avec les Cowboys de Dallas. Dimanche, cependant, tous les yeux se sont posés sur lui pour une raison à laquelle il ou n’importe quel joueur souhaite faire partie. À un peu plus de six minutes de la fin du troisième quart contre les Giants de New York, Prescott a été plaqué au sol par Logan Ryan sur une course de neuf verges. C’est là qu’il a roulé sa cheville, sauf que dans ce cas, c’était une luxation grave qui a vu Prescott regarder son pied car il était visiblement endommagé.

Porté aux larmes, Prescott a été transporté hors du terrain et finalement transporté à un hôpital local pour subir une opération de la cheville. Des caméras ont capturé le propriétaire de l’équipe, Jerry Jones, abasourdi alors qu’il regardait de sa suite et se dirigeait vraisemblablement vers Prescott alors qu’il était examiné par le personnel médical. Le double Pro Bowler avait été en négociations contractuelles pendant une grande partie de l’intersaison, Dallas le désignant finalement avec une étiquette de franchise d’un an au lieu de répondre à ses exigences pour être parmi les quarts les mieux payés de la ligue.

Comme Prescott n’a pas subi de blessure grave et n’est pas sous contrat pour l’année prochaine, les fans des Cowboys n’ont pas tardé à lui envoyer leurs meilleurs vœux sur les réseaux sociaux et lui ont également souhaité le meilleur avec un rétablissement rapide afin qu’il puisse obtenir son salaire attendu.

@dak Prier pour la guérison et un prompt rétablissement! M’a fait pleurer quand je t’ai vu pleurer !! – 𝘈𝘶𝘫𝘦𝘯𝘢 𝘉𝘶𝘳𝘬𝘴 (@Jaethasmeh) 11 octobre 2020

Les prières vont à @dak et à la famille Prayin pour un prompt rétablissement 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 – THE FLUFFYYY (@TheFluffyyy) 11 octobre 2020

@dak s’occupe de toi et guéris. Prenez le temps dont vous avez besoin, ne vous précipitez pas. Cowboys Nation vous aime Dak 💙 – Troy Stephens (@ Troy_Step65) 11 octobre 2020

Dak est l’un des gars spéciaux de la ligue, fan des Cowboys ou pas, tu dois le respecter. Jamais vraiment eu de joueur favori jusqu’à son premier départ. Mais qui est en tant que personne et leader est ce qui m’a toujours inspiré. Prières jusqu’à @dak 🙏🏻 – Clay (@cvoclay) 11 octobre 2020

Quelque chose que vous ne voulez jamais voir sur le terrain. Les prières 🙏 ont envoyé votre chemin. @dak – michael arreola (@meccymike) 11 octobre 2020

