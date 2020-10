Le Top 11 s’est rendu dans la salle de bal Dancing With the Stars pour une autre série de routines lundi. Rendre la soirée encore plus spéciale a été la première représentation du nouveau juge, Derek Hough, et de sa petite amie, Hayley Erbert. Le couple a exécuté un paso doble à “Uccen” des frères Taalbi.

Quant aux célébrités et à leurs partenaires, la nuit a vu une paire d’athlètes, Vernon Davis et Johnny Weir atterrir au fond, laissant leur sort entre les mains des juges. La décision a été prise d’envoyer Davis et sa partenaire, Peta Murgatroyd emballer, ce qui en fait le cinquième couple à être renvoyé à la maison lors de la saison 29. Les juges ont été divisés dans leurs votes, laissant Bruno Tonioli comme vote final, ce qui en fait deux votes pour Davis à rentrer chez soi. Dans leur dernière performance, le duo a exécuté un cha-cha-cha à Kool and the Gang’s “Celebration”, ce qui a donné un score de 21. Pendant ce temps, Weir et Britt Stewart ont obtenu un 22 pour une salsa à “On the Floor”.

Avec le départ de l’ancien groupe restreint de la NFL, les fans de la série n’ont pas perdu de temps à intervenir sur les réseaux sociaux. Un favori des fans parmi les téléspectateurs, il y avait certainement des observateurs surpris après avoir vu comment les choses se sont terminées pour XXXX. Voici quelques-unes des réactions les plus notables à la dernière élimination de Dancing With the Stars.

Alors que les juges parlaient pour prendre leur décision finale, Davis et Murgatroyd montraient des améliorations chaque semaine, accordées à un rythme plus lent que certains concurrents. Dans leur première danse de la saison, les deux ont eu un 17 suivi d’un 18.

Tellement triste de te voir partir !! J’ai vraiment apprécié de vous regarder cette saison! – Erin Spinner (@HoehlYeah) 20 octobre 2020

Après cela, cependant, le couple a trouvé un rythme. Ils ont obtenu des 22 consécutifs, dont une rumba pour “Let’s Stay Together” d’Al Green la quatrième semaine.

si triste: (merci de donner le meilleur de vous chaque semaine @ VernonDavis85 vous nous manquera – @ PetaMurgatroyd vous aime, vous rockez chaque saison – luiza 🗼 (@burrkhart) 20 octobre 2020

Les deux ont évité une élimination plus tôt après avoir décroché les deux derniers la semaine dernière dans la nuit des années 80. Les juges ont choisi de les sauver avec les trois votes, envoyant Jesse Metcalfe et Sharna Burgess faire leurs valises.

Je ne savais pas qui était @ VernonDavis85 il y a environ un mois, mais j’ai adoré le regarder et Peeta sur #dwts cette saison. Triste de le voir partir. – Brittany Lynn (@ brittmorg95) 20 octobre 2020

Mis à part le faible score de Davis lundi, un couple est en fait inférieur aux deux équipes du bas. C’était Skai Jackson et Alan Berstein, qui ont enregistré un 18 avec un Cha-cha-cha sur “Say So” de Doja Cat.

Ce spectacle ne sera pas le même sans @ VernonDavis85 Je suis si triste 😭😭😭💜 pouvez-vous s’il vous plaît ne jamais arrêter de danser, vous apportez tellement de joie !! #dwts – Shauna Elisa (@shaunaelisa) 20 octobre 2020

Le score le plus élevé de la soirée a été réparti entre quatre couples à 27. Cela comprenait AJ McLean, Kaitlyn Bristowe, Monica Aldama et Justina Machado.

@ VernonDavis85 vous étiez super sur DWTS! Désolé de vous voir partir !!! – Truly Ager (@ trules311) 20 octobre 2020

La soirée a également été un peu plus excitée alors que l’un des juges, Derek Hough, est venu sur la piste de danse pour une performance avec sa petite amie, Hayley Erbert. C’était la première fois que Hough dansait dans l’émission depuis 2017.

Je suis triste de vous voir partir @ VernonDavis85 Je pense que vous vous amélioriez chaque semaine et c’était ma danse préférée. – Kristen (@ KristenLeslie24) 20 octobre 2020

Dancing With the Stars sera de retour lundi prochain sur ABC à 20 h HE. La soirée mettra en vedette le Top 10 à mesure que la compétition s’intensifie et que la quête du premier score parfait se poursuit.

Ughhh, je suis tellement fou !!! @ VernonDavis85 et @PetaMurgatroyd devraient toujours être là !! Ils sont l’un de mes préférés depuis le premier soir. Il était toujours une telle joie à regarder. Le spectacle ne sera pas le même sans lui. Allez, juges! Rassemblez-le 😡 – Chelsea Tyndall (@Chelsea_Tyndall) 20 octobre 2020

