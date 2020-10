Dancing With the Stars a lancé l’épisode de lundi avec un début qui a suscité des réactions mitigées. Le segment montrait les célébrités commentant une tendance troublante qui sévit dans la concurrence… la critique des célébrités. Conçue pour être une blague légère, la vidéo, qui présentait chaque célébrité commentant les scores durs et les commentaires de manière sarcastique, a dérangé certaines personnes tandis que d’autres ont apprécié le rire.

Nelly, qui a commencé avec l’épisode avec la première danse de la soirée, a lancé la vidéo en commençant: «Nous sommes ici avec vous ce soir pour vous parler d’un problème qui affecte tant de danseurs en herbe.» Jeannie Mae a ensuite poursuivi en disant: «Le problème, ce sont les commentaires du juge.» À partir de là, chaque célébrité a poursuivi le dialogue, plaisantant sur diverses remarques entendues lors de la compétition, notamment AJ McLean mentionnant comment on lui a dit qu’il ressemblait à Vin Diesel et Jesse Metcalfe se demandant comment il pourrait éventuellement «apprivoiser la bête» après un précédent. Les commentaires du juge lui ont dit de le faire. Le segment, pour certains, a peut-être manqué la cible, en particulier pendant une période sensible dans le pays. D’autres, cependant, semblaient trouver l’humour dans ce que ABC tentait de faire avec la vidéo.

Voici quelques-unes des réactions les plus notables à l’ouverture de Dancing With the Stars.

Cette annonce simulée «Célébrités qui n’aiment pas la critique» était digne. Ce n’est pas de la critique, c’est du feedback. Ne sois pas si pleurnichard. Suivez les conseils et apprenez. #DWTS – Autumn Bourn (@Autumn_Bourn) 6 octobre 2020

OMG! Cette ouverture des critiques des juges sur les célébrités était 😂🤣😂🤣 #DWTS – Elsa❤️🇺🇸💚🐕💛🦋🧡⚾️💙🇵🇷🤍 (@ Elsa050467) 6 octobre 2020

