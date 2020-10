Quelques heures seulement avant l’épisode de Danse avec les stars de lundi, PEOPLE a partagé un clip exclusif qui a révélé que Cheryl Burke avait subi une blessure à la tête pendant les répétitions avec son partenaire, AJ McLean. Malgré l’incident effrayant, les deux sont programmés pour jouer pendant l’épisode en direct et sont prêts à danser le tango sur “Psycho” d’Intermezzo Orchaestra.

Le clip montrait Burke en train de perdre l’équilibre et de tomber en arrière sur la piste de danse. Après la dure chute, McLean a rampé pour s’assurer qu’elle se sentait bien avant qu’un médecin ne se présente rapidement pour l’aider. McLean a déclaré dans le clip que tout s’est passé “si vite”. Cela survient moins d’une semaine après que Burke est apparu sur The Kelly Clarkson Show où elle a parlé des malheurs de blessures que beaucoup de ses anciens parents avaient dans le passé, y compris la saison dernière lorsque Ray Lewis a dû quitter la compétition en raison d’une blessure. C’est aussi la deuxième semaine consécutive que l’un des danseurs professionnels se fait bousculer: Peta Murgatroyd s’est blessée aux côtes avant elle et Vernon Davis rentre à la maison après le dernier tour.

Alors que la nouvelle de la blessure de Burke s’est répandue pour la première fois, les fans de la série n’ont pas tardé à lui envoyer leurs meilleurs vœux et à offrir leur soutien en espérant qu’elle puisse continuer dans la compétition. Voici quelques-uns des messages les plus remarquables qui lui ont été envoyés sur Twitter.

wow pauvre Cheryl, ça me fait vraiment mal au cœur: ((me sens mieux @CherylBurke en envoyant tant d’amour et d’énergie de guérison à votre façon !! 💛 https://t.co/fPdW7RSL92 – Michelle 🌸 (@ ShellyBaby_13) 26 octobre 2020

Sur sa page Instagram, Burke a également partagé avec ses propres mots ce qui s’était passé lors des répétitions. Elle a remercié McLean d’être le “meilleur partenaire que je pouvais demander car il était là pour me prendre sur le sol”.

prevnext

Oh non!!! J’espère que vous vous sentirez bientôt mieux @CherylBurke, prenez un repos bien mérité et guérissez. – Valerie Ryan (@ Valerie_Ryan85) 26 octobre 2020

De même, McLean a également publié une photo de lui avec Burke et a expliqué à ses fans ce qui s’était passé. Il a remercié tous ceux qui lui ont envoyé de l’amour et a déclaré qu’il était “si fier” de son partenaire pour avoir lutté contre l’adversité.

prevnext

J’ai hâte de voir ta danse !! Je suis sûr que les costumes et la chorégraphie sont incroyables. Dieu merci, elle va bien. Mon doigt de vote est absolument prêt. #TeamPrettyMessedUp – 𝕀 𝔸𝕄 𝕊𝕀𝕄ℙ𝕃𝕐 𝕄𝔼 (@ 98Simply) 26 octobre 2020

Entrant dans le nouvel épisode de lundi, les deux sortent de leur meilleure danse de la saison, égalant trois autres équipes avec un 27 pour le meilleur score de la semaine. Leur samba sur “Mi Gente” leur a valu trois 9.

prevnext

Heureux d’apprendre que tu vas mieux aujourd’hui. Vous avez un excellent partenaire dans @aj_mclean. Il a un si grand ❤️, attentionné, doux et gentil, c’est ce que j’entends toujours. Vous avez tous les deux mes 20 voix pour la danse de ce soir. Bonne chance, amusez-vous et je serai à l’écoute comme toujours. #TeamPrettyMessedUp ❤️❤️❤️ – Samantha Anne Lawrence (@ Samantha072581) 26 octobre 2020

Burke et McLean font partie des équipes montantes en termes de score depuis le début. Ils ont augmenté leur score chaque semaine en plus des semaines 4 et 5 quand ils ont obtenu des 24 consécutives.

prevnext

J’envoie à Cheryl tout l’amour et l’énergie positive pour traverser ça. j’espère qu’elle se remet bien! je vous aime tellement les gars, bonne chance pour ce soir !! 💖 – gretel👻 (@popodvyssey) 26 octobre 2020

Tout au long de la saison, Burke a été extrêmement favorable à McLean et à sa croissance continue. Après leurs 27 ans la semaine dernière, Burke a écrit sur Instagram qu’elle “a été témoin de tellement d’amélioration” chez son partenaire.

prevnext

J’espère que tu vas bien. Vas-y doucement ce soir … assurez-vous qu’AJ s’occupe de vous ❤ – Lindz Devine (@LindzDDub) 26 octobre 2020

Le couple a noué un lien si fort qu’ils ont même créé leur propre podcast, Pretty Messed Up. Les deux partagent un aperçu de leurs danses à travers la compétition et touchent également à leur vie personnelle. Le podcast a été créé début septembre au début de l’émission de télé-réalité ABC.

prevnext

souhaitant @CherylBurke toutes les bonnes vibrations et j’espère vraiment que ce n’est pas grave! 🙏🏼. voter plus que jamais aujourd’hui pour elle 💛 #TeamPrettyMessedUp – 🌙 javi (@meetsjbsb) 26 octobre 2020

Dancing With the Stars est diffusé le lundi à 20 h HE sur ABC. Le nouvel épisode sera centré sur un thème d’Halloween alors que les couples participent à Villian’s Night.

prev