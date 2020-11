Gleb Savchenko et sa femme Elena Samodanova se séparent et les choses se compliquent. Le pro de Dancing With the Stars et son épouse, qui est également danseuse, ont rendu publique leur rupture vendredi, et des allégations d’infidélité ont rapidement suivi. Samodanova a écrit pour la première fois sur Instagram: “Après 14 ans de mariage avec ma plus profonde tristesse, notre route touche à sa fin.”

Savchenko a ajouté: “C’est avec le cœur lourd que je vous dis que ma femme et moi nous séparons après 14 ans de mariage. Nous avons toujours l’intention de coparentalité nos merveilleux enfants que nous aimons si profondément, et nous nous efforcerons de continuer être les meilleurs parents possibles pour eux. Nous vous demandons de respecter le besoin d’intimité et de guérison de notre famille pendant cette période. “

Cependant, Samodanova a déclaré à PEOPLE que son mari avait eu plusieurs affaires pendant le mariage, y compris une récente. “Après 14 ans de mariage et de multiples affaires, j’ai décidé que trop c’était trop”, a déclaré Samodanova. “Gleb et moi avons créé une famille et plusieurs entreprises ensemble. Mais apparemment, ce n’était tout simplement pas suffisant pour garder notre mariage solide. L’infidélité continue de Gleb et une récente relation inappropriée ont créé des troubles dans notre mariage et ont complètement déchiré notre famille.”

Comme on pouvait s’y attendre, les fans de DWTS avaient beaucoup à dire à ce sujet. Certains ont souhaité le meilleur pour la paire, certains ont pesé l’implication du partenaire DWTS actuel de Savchenko, et d’autres ont attisé le drame. Faites défiler pour voir certaines des réponses.

De nombreux fans espéraient que la rupture serait aussi privée que possible. Comme l’a écrit un fan, “Je pense que nous devrions tous respecter la vie privée et le respect de @Gleb_Savchenko et @ ElenaSamodanova en cette triste période …”

“Personne ne devrait sauter aux conclusions et supposer pourquoi cela s’est produit”, a écrit un autre fan. “Ayez du respect. Je leur souhaite intimité et respect.”

Un autre fan a souhaité que leur fille puisse être protégée du drame qui s’ensuivit, écrivant: “Je souhaite que ce ne soit pas public pour le bien de leurs filles.”

D’autres espéraient également que Chrishell Stause, le dernier partenaire de Savchenko, Dancing With the Stars, serait exclu du drame. “Je déteste juste que les gens accusent Chrishell d’être elle alors que je doute fortement que ce soit le cas”, a écrit un fan de DWTS. “laissez-la hors de ce désordre plsss.”

“C’est dégoûtant de voir comment Chrishell a traversé tant de choses – cette année et vous répandez des rumeurs sur la destruction du mariage de Gleb et Elena”, a écrit une autre personne. “Honnêtement, honte à vous si vous l’accusez d’être responsable de l’échec du mariage de Gleb.”

Malgré tous ces discours sur le respect de la vie privée du couple, la spéculation était endémique. «J’ai vu cela il y a des années», a écrit une personne. “Il est trop beau pour son propre bien.”

D’autres se sont rangés du côté de Samodanova et ont estimé que le pro de DWTS était en faute. “Une fois un tricheur, toujours un tricheur”, a écrit un autre utilisateur de Twitter. “Content que tu sois sorti de cette relation sis.”

