Il n’y avait aucun moyen pour ABC de ramener Derek Hough pour Dancing With the Stars et de ne pas lui demander de danser. Les fans qui attendaient que le nouveau juge enfile ses chaussures de danse avec sa petite amie Hayley Erbert ont été récompensés pour leur patience, car les deux ont donné une performance à couper le souffle. Hough est revenu à l’émission cette saison pour remplacer le juge Len Goodman, qui ne pouvait pas se rendre aux États-Unis en raison des restrictions de voyage liées aux coronavirus.

La danse de Hough lors de l’épisode de lundi soir a été excitée pendant des semaines et même taquinée dans le froid ouvert enregistré. Hough a été amené pour une évaluation de mi-saison et on lui a demandé comment il classerait ses commentaires de juge jusqu’à présent. Hough pensait qu’il faisait du bon travail en tant que juge. Lorsqu’on lui a demandé comment il évaluerait sa performance globale, il a pensé que cela signifiait qu’il était temps de danser. Il se précipita hors de la pièce pour se préparer à sa danse.

Erbert et Hough se fréquentent depuis 2015 et ont déjà dansé ensemble sur DWTS en 2017. Il y avait des spéculations qu’il pourrait proposer à Erbert lors de l’épisode de lundi, mais ils ont tous deux nié que c’était dans les travaux. “Non”, a déclaré Hough dans un épisode de leur émission YouTube. “Ce n’est pas nous”, a ajouté Erbert.

ALLEZ DEREK !!!! EFf alors !! #DWTS – Archive esthétique (@idolchanel) 20 octobre 2020

Lors d’une interview avec Entertainment Tonight, Hough a confirmé qu’ils n’allaient pas se fiancer dans l’émission. “Je vais juste être franc, ça n’arrive pas”, dit-il. “Juste parce que ce n’est pas mon style, je ne pense pas, tu sais?” Hough a dit plus tard qu’il était épuisant de garder les détails de sa danse secrets.

Derek MANGE! J’attends TOUJOURS qu’un concurrent le fasse basculer comme ça … Je pense que le plus proche était @ MYAPLANET9 #DWTS – IG: CamSaidSo (@IAmCamero) 20 octobre 2020

“C’est juste fatiguant. C’était libérateur, honnêtement, juste dire:” Hé, c’est notre relation. C’est cool. C’est ce que c’est et c’est génial “”, a-t-il dit à ET. «Je pense que j’ai été presque conditionné à ressentir ou à croire que je dois tout cacher. Quand en réalité, je me suis simplement dit: ‘Vous savez quoi? Il y a une liberté d’être simplement ouvert à ce sujet.’ ‘

DEREK ET HAYLEY TIMEEEE !!!!!!! 🥳🎉 #DWTS – 𝔾𝕒𝕓𝕪 ミ ☆ CNCO3 (@beckyssecrets) 20 octobre 2020

C’est la première fois que Hough danse dans le spectacle depuis 2017. Il a remporté deux Emmys pour la chorégraphie exceptionnelle pour son travail sur le spectacle et a remporté le plus de trophées de boule à facettes avec six. Il a gagné avec Brooke Burke, Nicole Scherzinger, Jennifer Gray, Kellie Pickler, Amber Riley et Bindi Irwin.

Saint paso, @derekhough. #DWTS Cela dit, j’aimerais voir Derek et @ pashapashkov86 avoir un paso-off. – Andrew Kim (@ akhoya87) 20 octobre 2020

«Quelqu’un a dit: ‘Êtes-vous nerveux à propos des attentes que les gens pourraient avoir pour vous, ou que vous pourriez avoir pour vous-même?’ Et c’est une sorte de grande expression – d’échanger vos attentes contre de l’appréciation », a déclaré Hough à Entertainment Tonight. “C’est ce que je ressens. Je me sens juste reconnaissant de faire à nouveau partie de ce beau spectacle et d’avoir l’opportunité de danser. J’ai l’impression que c’est la part que je prends avec celui-ci et j’ai hâte d’y être . “

Je ne voudrais pas être le concurrent qui doit suivre Derek Hough. 😂😂😂 #DWTS – Arpita Venkatesh 🏳️‍🌈✊🏾 (@ orcalover93) 20 octobre 2020

Une personne a pensé qu’il serait vraiment difficile de suivre Hough. Ce travail a atterri avec la candidate Jeannie Mai.

