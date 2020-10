La septième semaine de Danse avec les étoiles a vu une autre célébrité renvoyée à la maison dans la quête du Bal à miroir de la saison 29. L’épisode de lundi a ajouté une touche d’Halloween à la compétition avec un thème Villians Night qui a vu les costumes aller de Cruella de Vil à Hannibal Lecter. Anticipant l’épisode, les téléspectateurs ont appris quelques heures auparavant que Cheryl Burke avait subi une blessure à la tête lors des répétitions, mais avait pu continuer dans la compétition avec son partenaire AJ McLean.

Par une nuit remplie de fantômes, le couple dont le voyage s’est brusquement terminé de manière effrayante était Monica Aldama et Valentin Chmerkovskiy. Le couple a été rejoint dans les deux derniers par Jeannie Mai et Brandon Armstrong. Les juges ont renvoyé Aldama et Chmerkovskiy à la maison après que les deux ont exécuté une routine de jazz à «Fever» de Beyonce pour un score de 22. Leur décompte les a atterri au bas du mât totémique lundi dans une ronde qui a vu le premier score parfait appartenant à Nev Schulman et Jenna Johnson.

Avec Aldama hors de la compétition, elle rejoint les goûts de Charles Oakley, Carole Baskin, Anne Heche, Jesse Metcalfe et Vernon Davis en tant que célébrités éliminées jusqu’à présent. Comme toujours, les médias sociaux se sont éclairés après avoir révélé qui rentrait chez lui. Voici quelques-uns des tweets les plus notables issus de la dernière décision des juges.

Vous étiez incroyable. Ne soyez pas d’accord avec les juges. Vous vous êtes rendu fier !!! – michele flannery (@ mcflann1957) 27 octobre 2020

Aldama, comme l’ont souligné les juges lundi, a connu une croissance tout au long de la saison. La première danse de la paire est allée pour 19 points et jusqu’à leur dernière danse d’un 22, avait atteint leur meilleure note de la saison la semaine précédente avec un 27.

toujours fier de toi @monicaaldama !!! vous l’avez tué et représenté si bien !! 💜💜 t’aime pour toujours reine – Justin Hinsley (@jushinsley_) 27 octobre 2020

Dans le Top 11, Aldama a dansé une rumba avec son partenaire sur “Have I Told You Lately” de Rod Stewart pour le meilleur score de leurs danses. Le 27 était à égalité avec trois autres couples pour le meilleur de la nuit.

Triste de vous voir quitter le spectacle leave! Monica Je sentais que tu avais VRAIMENT fait le putain de truc ce soir. Gardez la tête haute comme je le crois. Meilleurs voeux à votre partenaire également !! – inquisiteur (@ 10octab) 27 octobre 2020

En entrant dans la série, la star de Cheer était impatiente de se lancer dans la compétition. Dans son message d’annonce sur Instagram, Aldama a déclaré qu’elle était “tellement excitée de danser dans la salle de bal” et d’apporter son expérience de cheerleading à la compétition.

@iamValC a voté plus de 100 fois pour vous et @monicaaldama ce soir! tellement triste de vous voir partir et ce n’était pas la bonne décision! – sky (@wiIdfIowervinyl) 27 octobre 2020

Après sa première fois sur le sol, Aldama a exprimé sa gratitude sur Instagram, qualifiant cela d ‘«expérience exaltante». Elle a également remercié son partenaire d’être «le partenaire le plus incroyable de tous les temps».

Monica, je suis si fière de toi. Vous êtes un gagnant pour moi et pour tant d’autres. Je suis content d’avoir pu vous soutenir dans tout cela. Je serai toujours votre plus grand fan ❤️ @monicaaldama – Coach Monica Fan 💕 (@coachmonicafan) 27 octobre 2020

Lors de Disney Night, Aldama a pu puiser dans l’un de ses films d’animation préférés en affrontant La Petite Sirène. Elle a pu canaliser son Ariel intérieur alors que Chmerkovskiy jouait le rôle du prince Eric pour “Part of Your World”.

🥺 je t’aime, @monicaaldama !! tu étais une joie à regarder semaine après semaine❤️ – 𝚍 𝚊 𝚗 𝚊 (@danaspecial) 27 octobre 2020

Avant de rejoindre Dancing With the Stars, Aldama s’est fait connaître pour avoir joué dans la série à succès de Netflix, Cheer. Elle est l’entraîneur de l’équipe d’encouragement mixte du Navarro College située à Corsicana, au Texas.

Un de mes couples préférés est parti. Désolé, l’autre couple aurait dû être éliminé. – Monica L. McLain (@ moniebear0515) 27 octobre 2020

Dancing With the Stars reviendra lundi prochain à 20 h HE sur ABC. Avec l’élimination d’Aldama, il ne reste plus que neuf paires dans la quête du trophée Mirror Ball.

