L’épisode de Dancing With the Stars de cette semaine a rendu hommage aux idoles des célébrités et l’animatrice Tyra Banks n’a pas été en reste. Le spectacle a débuté avec l’ancienne star américaine Next Top Model marchant comme si elle était sur un podium sur la piste de danse tandis qu’une reprise de “Jenny From the Block” de Jennifer Lopez. Banks portait également une robe verte destinée à rappeler au public la célèbre robe Versace de Lopez aux Grammys 2000. La robe de Banks a fait parler les téléspectateurs pendant l’épisode et a continué à débattre de la performance de Banks en tant que nouvel animateur de l’émission. Plus tard, Banks a changé pour une tenue inspirée de Nicki Minaj.

La robe verte de Banks n’était pas aussi révélatrice que la vraie robe que Lopez portait en 2000 ou même celle qu’elle portait au défilé de mode printemps 2020 de Versace en septembre 2019 pour marquer le 20e anniversaire de la robe. La robe 2000 a été portée au début de la cérémonie des Grammys cette année-là et a instantanément fait sensation. Google aurait créé Google Images parce qu’il y avait une augmentation massive des recherches de photos de Lopez dans la robe à l’époque. Dans une vidéo que Lopez a partagée sur sa chaîne YouTube l’année dernière, Lopez a déclaré qu’elle avait été choquée de recevoir une ovation debout aux Grammys juste à cause de la robe.

@tyrabanks enfin une robe fabuleuse qui ne vous taille pas super, mais vous donne un look génial! Vas-y meuf! #DWTS pic.twitter.com/wdzI3CNi0z – Denise Dial (@denise_dial) 10 novembre 2020

Banks est au milieu de sa première saison en tant qu’animatrice de Dancing With the Stars. Au cours de l’été, elle a remplacé Tom Bergeron et Erin Andrews et a rejoint la série en tant que productrice exécutive. Elle a pris un départ cahoteux, malgré sa longue expérience dans l’animation d’émissions de télévision. Sa plus grosse erreur est survenue lors de l’épisode du 5 octobre, lorsqu’elle a annoncé les mauvais couples qui ont atterri dans les deux derniers. Les juges Bruno Tonioli et Carrie Ann Inaba n’ont pas tardé à la défendre, notant que les producteurs avaient commis des erreurs avec les résultats de vote qu’ils lui avaient donnés.

C’est un 🔟 de notre part! 🙌 Répondez ci-dessous avec certaines de vos icônes préférées 👇 #IconsNight #DWTS pic.twitter.com/UD99MasL4d – Danse avec les stars #DWTS (@DancingABC) 10 novembre 2020

Cette robe Versace (relativement) normale est la meilleure chose que Tyra a portée toute la saison. Les cheveux et le maquillage sont même beaux. #DWTS pic.twitter.com/yLWdQj0lyR – Jess (@ dazzle715) 10 novembre 2020

“Tyra ressemble à une version cauchemardesque de JLo dans la célèbre robe Versace”, a écrit une personne. Cependant, toutes les réponses à la robe n’étaient pas négatives. Une personne a dit qu’elle avait l’air beaucoup mieux que les autres qu’elle portait cette saison.

J’aime la robe de Tyra mais elle ne dégage aucune ambiance Jlo #DWTS pic.twitter.com/mxW8l3p15r – Heather P (@HPszwaro) 10 novembre 2020

Certains fans semblaient surpris d’avoir aimé la robe. “Wow Tyra a finalement fière allure ce soir. La longue robe fluide a l’air fabuleuse sur elle”, a écrit une personne. “J’aime vraiment la robe inspirée de JLO de Tyra”, a écrit un autre.

Beaucoup d’entre nous ont exprimé leur consternation à l’égard de Tyra Banks. Mais ça valait la peine de lui donner une chance, les deux premiers épisodes. ELLE EST LE MAUVAIS MATCH POUR DWTS. Je ne l’apprécie pas à moitié autant. Je ne sais pas comment ils l’ont choisie, pensant qu’elle était un bon match. Mais le monde a de plus gros problèmes. # DWTS – LEE (@MarshaLeeLicata) 10 novembre 2020

Certains fans ne sont toujours pas satisfaits de la performance de Banks. Une personne a demandé s’il était possible de l’éliminer de l’émission, comme les concurrents. “Quel numéro envoyons-nous pour voter [Banks] hors du [DWTS]?! Elle est terrible dans cette émission. Le fait qu’ils ne l’ont pas encore remplacée est une blague “, a écrit un fan.

#DWTS J’ai essayé de regarder encore une fois. C’est inattaquable. Je suis sûr que Tyra est une femme sympa mais c’est une hôtesse horrible. Si maladroit, forcé et truffé d’erreurs. C’est maintenant le Tyra Show avec des danseurs. Au revoir. – Steve Van Hall (@steve_van_hall) 10 novembre 2020

“Je suis simplement curieux de savoir si quelqu’un est heureux du changement d’hôte de l’émission. Divulgation complète, je ne suis pas un fan de Tyra. À mon avis, je pense qu’elle est totalement erronée”, a écrit un autre critique de Twitter. Un autre utilisateur de Twitter a déclaré qu’ils donnaient une autre chance à Banks lundi soir et qu’elle n’était toujours pas impressionnante.

Tyra Banks a vraiment laissé tomber Tom Bergeron et Erin Andrews de #DWTS pic.twitter.com/xAJnJsl3aV – JustAsSureAsMyNameIsWanya (@JJustITA) 10 novembre 2020

