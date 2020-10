Après l’élimination surprenante lors de la “Disney Week” du dernier épisode, qui a vu le départ de Carole Baskin, une autre célébrité s’est retrouvée à faire ses valises sur Dancing With the Stars après l’épisode de lundi. Anne Heche et son partenaire, Keo Motsepe, étaient le troisième couple à être renvoyé à la maison cette saison, rejoignant également le premier couple à être éliminé, Charles Oakley et sa partenaire Emma Slater. L’élimination s’est avérée controversée en raison d’une erreur qui a vu l’hôte Tyra Banks révéler les mauvais deux derniers, laissant à un moment donné trois couples là-bas et devant en rappeler un autre qui était à tort répertorié comme sûr.

Les juges ont été laissés à décider entre sauver Monica Aldama ou Heche, car ce dernier est rentré chez lui après avoir marqué un 21 pour leur rumba à “Let’s Stay Together” par Al Green. La soirée a été remplie de 13 danses au total. Certains des titres les plus intéressants incluent AJ McLean qui a pu profiter de ses journées Backstreet Boys et utiliser “Larger Than Life” comme chanson de cette semaine pour le plus grand plaisir des fans du groupe. Skai Jackson a également rendu hommage au regretté acteur de Disney Channel, Cameron Boyce, dans un moment émouvant.

Avec une autre semaine dans les livres, voici un aperçu de certaines des réactions les plus notables des fans voyant Heche, qui a également parlé des critiques auxquelles elle a fait face en sortant avec Ellen DeGeneres pendant l’épisode, étant la prochaine célébrité éliminée.

Très en colère contre chaque personne qui n’a pas voté pour sauver l’hilarante et farfelue Anne Heche sur #DWTS !! – 🎢 (@notpunnyhunny) 6 octobre 2020

Vous vous êtes fait voler ce soir. L’Amérique et les juges se sont trompés. – Women in Security Mentors (@ infowinsmentor1) 6 octobre 2020

