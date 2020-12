Les fans de Deadliest Catch rendent hommage au matelot de pont Nick McGlashan après sa mort. McGlashan, un pêcheur de septième génération, est décédé dimanche à l’âge de 33 ans à Nashville. La nouvelle de sa mort, rapportée pour la première fois par TMZ, a été confirmée sur les réseaux sociaux par sa sœur, qui a déclaré que «c’est la chose la plus difficile que j’aie jamais eu à traverser».

Les téléspectateurs de Discovery Channel connaissent McGlashan pour son passage sur Deadliest Catch, la série dans laquelle il est apparu sur un total de 78 épisodes de 2013 à cette année. Alors qu’il a commencé à pêcher le crabe sur la mer de Béring à 13 ans sur le F / V Westling, c’est en 2011 qu’il a commencé à travailler pour le capitaine Wild Bill sur le Kodiak. Pendant son temps dans la série, les luttes de McGlashan avec la toxicomanie ont été documentées, et il a été suspendu d’une partie de la saison 13 lorsque sa dépendance à l’alcool et aux drogues l’a conduit à entrer en cure de désintoxication.

La nouvelle du décès soudain de McGlashan a frappé durement les fans de Deadliest Catch. Beaucoup pleurent toujours la perte de Mahlon Reyes, décédé en août de cette année après avoir subi une crise cardiaque. Les pertes, à quelques mois d’intervalle, ont frappé les téléspectateurs, dont beaucoup ont afflué sur les médias sociaux pour réagir à l’annonce du décès de McGlashan et lui rendre hommage. Faites défiler vers le bas pour voir ce qu’ils disent.

Mon coeur est brisé. Nick McGlashan était l’un de mes gars préférés sur @DeadliestCatch et aussi étrange que cela soit, tous les gars se sentaient comme de la famille. Nous les avons vus grandir et tomber et grandir à nouveau et je suis honoré d’avoir suivi sa vie. Vous allez nous manquer @NickMcglashan Beaucoup d’amour pour la famille DC💚

– Carrie (@ carrie_o64) 28 décembre 2020