Demi Lovato a Twitter applaudissant après sa dernière mise à jour. La chanteuse de 28 ans, qui s’est récemment séparée de son fiancé Max Ehrich, a publié vendredi une paire de selfies via Twitter qui montrait son corps franchement. Lovato a accompagné les photos avec les faits francs sur ses problèmes d’alimentation et leur impact sur la taille de sa poitrine, et les fans absolument liés.

La chanteuse de “Sorry Not Sorry” et de “Skyscraper” a avoué qu’elle “détestait” la taille de sa poitrine jusqu’à ce qu’elle commence à manger ce qu’elle voulait. Elle a assuré aux fans que ce qu’ils voyaient dans les images était naturel, et a encouragé ses adeptes à «laisser aller d’essayer de contrôler» ce dont leur corps a besoin. Elle a également contacté et demandé aux fans de partager des expériences similaires, et ils ont obligé. Faites défiler pour lire certaines de leurs histoires et réactions à la publication de Lovato.

Je serai d’accord avec ça aussi bien! Mais que ce soit une leçon pour tous … nos corps feront ce à quoi ils sont censés quand nous lâcherons d’essayer de contrôler ce qu’il fait pour nous. Oh l’ironie – Avez-vous eu une expérience similaire en faisant la paix avec vos problèmes alimentaires? J’adorerais entendre! – Demi Lovato (@ddlovato) 9 octobre 2020

Je t’aime tellement! Je suis tellement heureux que vous ayez une relation plus saine avec la nourriture maintenant. 💕 – Jake (@JakeConcentrate) 9 octobre 2020

Et pour être honnête Dem, cela a aidé à avoir un modèle comme vous qui évoque toujours l’acceptation du corps et pas seulement la positivité du corps. Cela aide d’avoir quelqu’un à qui admirer cela me rappelle que je suis un 10/10 et de ne jamais l’oublier. Merci pour ça @ddlovato tu m’as aidé à surmonter ça – Mac Maher (@CrackedMac) 9 octobre 2020

J’ai eu tellement de mal à perdre du poids quand j’étais obsédée chaque jour, et je me suis demandé, comment puis-je être encore si lourd alors que je passe tant de jours à ne rien manger? puis j’ai commencé à manger la quantité appropriée de calories et de BAM, j’ai eu mon corps de rêve! – Appelez-moi fou 🧹 (@GabbieHanna) 9 octobre 2020

en fait, il est parfois difficile de s’aimer pour être “brune”, pour être “grosse”, pour être “maigre”, pour être “moche”. mais ce que nous ne réalisons pas, c’est que nous sommes des êtres beaux et merveilleux. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Aime beaucoup 💓 – Mari (@littlequeenxa_) 9 octobre 2020

et tu es si valable Jessie 🥺 Je suis si fière de toi reine !! – ¹ᴰAdri vous aime-KARLSSS DAY !!!! (@ InfinityAngel18) 10 octobre 2020

