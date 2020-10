Conchata Ferrell, l’acteur qui a incarné la bien-aimée Berta dans Deux hommes et demi, est décédée à l’âge de 77 ans. Elle serait décédée lundi à l’hôpital Sherman Oaks de Sherman Oaks, en Californie. La mort de Ferrell était le résultat de complications qu’elle a subies à la suite d’un arrêt cardiaque, conformément à la date limite. À la lumière de cette triste nouvelle, beaucoup ont afflué sur les réseaux sociaux pour pleurer l’acteur préféré des fans.

Ferrell était surtout connue pour son rôle de Berta dans Two and a Half Men, rôle qu’elle a tenu tout au long de la série de 2003 à 2015. Le rôle lui a valu deux nominations aux Emmy pour Actrice de soutien dans une série comique en 2005 et 2007. Jon Cryer, l’ancienne co-star de Ferrell dans Two and a Half Men, a publié une déclaration sur le décès de l’acteur dans laquelle il a noté à quel point elle lui manquera. «C’était une belle humaine», a déclaré Cryer. «L’extérieur bourru de Berta était une invention des écrivains. La chaleur et la vulnérabilité de Chatty étaient ses véritables atouts. Je pleure pour la femme qui me manquera et la joie qu’elle en a apporté.

Comme Cryer, nombreux sont ceux qui pleurent actuellement la perte de Ferrell. Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs ont rendu hommage à la star décédée en partageant à quel point l’humour et la franchise que Ferrell a toujours apportés à l’écran leur manqueront.

Déchirant

C’est tellement triste. Berta était l’un de mes personnages préférés sur Two and a Half Men. Elle a volé toutes les scènes dans lesquelles elle était et était toujours aussi hilarante 💔 #RIPConchataFerrell https://t.co/jfR6X6dmEJ – Teresa (@TeresaForReal) 13 octobre 2020

Comme ce fan l’a noté, la représentation de Berta par Ferrell était l’une de leurs parties préférées de Two and a Half Men. La nature sans fioritures de Berta en a fait une des préférées des fans parmi de nombreux téléspectateurs.

Elle avait tout

Cette dame avait tout pour plaire, un timing comique, le meilleur one-liners, elle a juste aidé à faire Two and a Half Men, l’une des meilleures comédies de notre temps. Merci Conchata..RIP, et merci pour tous les rires ❤️ – DeeDee Bee (@SUNLOVELIGHT) 13 octobre 2020

De nombreux autres utilisateurs ont souligné que Ferrell était un talent incroyable. Non seulement elle avait le timing comique, mais elle a également contribué à rendre Two and a Half Men encore plus spécial.

DÉCHIRURE

Oh non! DÉCHIRURE! Quelle actrice incroyable elle était – andrea eisen (@andreadanaeisen) 13 octobre 2020

Les fans de Ferrell ont afflué sur Twitter en apprenant la nouvelle de son décès. Les hommages à l’acteur décédé n’ont été remplis que d’amour.

Tellement charmant

Elle était une artiste toujours charmante. Un grand acteur de caractère. DÉCHIRURE. – Tony Murphy (@ RunningDog34) 13 octobre 2020

Les fans ne pouvaient s’empêcher de rendre hommage aux capacités d’acteur de Ferrell. Comme l’a souligné un utilisateur, elle était tellement “toujours charmante” chaque fois qu’elle était à la télévision.

Ne le prends pas bien

Noooo !!! Les rires que j’ai eues en grandissant et en la regardant sur Two and a Half Men 💔 2020 doit s’arrêter… pic.twitter.com/B3jPXB5coU – cindy ♎️ (@lilicablossomxo) 13 octobre 2020

Naturellement, de nombreux utilisateurs ne prennent pas bien la nouvelle du décès de Ferrell. En fait, ils disent que sa mort est une raison de plus pour laquelle 2020 a été une année si difficile.

Le meilleur

La meilleure partie de ce spectacle IMO. Reste tranquille. https://t.co/f2uI4aCSB1 – Di-dah-dah-dah (@ArgoZep) 13 octobre 2020

Sur la base de toutes les réactions à la mort de Ferrell, elle manquera certainement à beaucoup. Et comme l’a dit très respectueusement un fan, «Reste tranquille».

