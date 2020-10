La star de Duck Dynasty, Sadie Robertson Huff, a récemment partagé une grande nouvelle sur la grossesse, et ses fans en sont ravis. Dimanche soir, Robertson Huff et son mari Christian sont allés sur Instagram pour partager une photo d’eux-mêmes avec une collection de photos échographiques. “CRIER AVEC EXCITATION DE PARTAGER CETTE NOUVELLE!” s’exclama le couple.

Ils ont continué en écrivant: “Bébé, nous t’adorons déjà. Ce que j’ai déjà appris de toi – Dieu a toujours créé. Dieu croit toujours en nous. Dieu produit toujours la VIE. L’espoir est encore à venir. Le Huff’s a ajouté: “La façon dont nous choisissons de vivre affectera votre génération à venir, alors je veux vivre ma vie au maximum et être fort pour vous.”

Enfin, ils ont déclaré: «Nous sommes reconnaissants de porter un miracle dans le monde! Bébé, vous êtes déjà aimé et déjà cru. J’ai hâte de vous accueillir dans le monde avec toute la joie, l’espoir et l’excitation que vous ferez faites entrer dans la vie de tant de personnes par votre incroyable vie miraculeuse. ” Les fans du couple se sont fait entendre sur les réseaux sociaux et ils sont tous ravis de la nouvelle. Faites défiler vers le bas pour voir ce qu’ils disent!

Awe Félicitations 🎉👶🏻🍼 – Janelle Suris (@JanelleSuris) 5 octobre 2020

SADIE ROBERTSON A UN BÉBÉ FRÉQUENT VOUS TOUS – emma (@emmaadavissss) 5 octobre 2020

Toutes nos félicitations – Beth Huitt (@BethHuitt) 5 octobre 2020

Sadie Robertson Huff et Bindi Irwin ayant des bébés à 23 et 22 ans me font sentir vieux AF. Je n’ai pas l’intention d’avoir un enfant pendant environ 5 ans de plus et je suis plus âgé! Heureux pour eux mais c’est juste fou de penser. – Christina Ritter (@CMRitterActor) 5 octobre 2020

Bonne nouvelle – C’est juste une adorable jeune femme! – Boomer (@Boomerbrs) 5 octobre 2020

SADIE ROBERTSON EST ENCEINTE OH MA BONNEUR MON CŒUR EST SI PLEIN – Sorenza (@Shossay) 5 octobre 2020

Il est 22h30 et je pleure parce que Sadie Robertson vient d’annoncer qu’elle est enceinte et je suis si heureuse pour elle mais je suis tellement jalouse de l’aide – macie 🍹👑 (@maciebchap) 5 octobre 2020

avez-vous jamais envie d’être quelqu’un d’autre. comme l’envie d’être Sadie Robertson et d’être mariée, réussie et enceinte … ou n’êtes-vous pas normal – Alexis Mandry (@alexis_mandry) 5 octobre 2020

Sadie Robertson Huff a vraiment cassé Internet avec son annonce de grossesse – del 🌼 (@ _delaneyrose311) 5 octobre 2020

sadie robertson est enceinte – breanna (@ BigMamaBre1) 5 octobre 2020

Oh mon entaille!

Sadie Robertson est ENCEINTE! COMME WOAH! – Korey Klein (@korey_klein) 5 octobre 2020

Je viens de découvrir que Sadie Robertson est enceinte dont txt – Bryce (@ Bstephens34) 5 octobre 2020

vous tous. Sadie Robertson Huff est ENCEINTE !! – Makenna Ricker (@ makennaricker24) 4 octobre 2020

Sadie Robertson va avoir un bébé😭😭😭😍😍 – Brittney ♡ (@ brittnicole7_) 5 octobre 2020

