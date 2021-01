Les Playoffs de la NFL se sont poursuivis dimanche après-midi avec un match Wild Card entre les New Orleans Saints et les Chicago Bears. De nombreux fans ont regardé l’action sur CBS comme prévu, mais plusieurs ont regardé Nickelodeon pour voir une émission unique. Ils ont regardé une émission mettant en vedette des membres de la distribution de All That, beaucoup de slime virtuel et des yeux écarquillés. L’ajout de couleurs vives, de filtres virtuels et d’autres facteurs centrés sur les enfants a suscité les éloges de plusieurs utilisateurs sur les réseaux sociaux.

Lorsque les téléspectateurs se sont mis à l’écoute pour regarder le match éliminatoire entre les Saints et les Bears, ils ont répondu avec beaucoup d’enthousiasme. Plusieurs ont déclaré que le flux était supérieur à ESPN tandis que d’autres ont exprimé leur gratitude pour Young Sheldon expliquant certaines des règles de la NFL. Beaucoup ont souligné les festivités d’avant-match avec Spongebob Squarepants et d’autres personnages de la gamme de spectacles de Nickelodeon.

La partie la plus amusante de ce jeu est que chaque erreur va être clown avec des mèmes spongebob lmao – Brando (@Son_ofJohn) 10 janvier 2021

J’espère qu’ils jouent l’effet sonore “MY LEG” de spongebob sur eux en le brisant. – ILL-ipino (@Jamo__Brown) 10 janvier 2021

Quoi qu’il en soit, quand commençons-nous la pétition pour que chaque match de la NFL soit joué sur Nickelodeon à partir de maintenant? pic.twitter.com/aPrWgJENRm – TRAFON (@RiseFallNick) 10 janvier 2021

Dans 30 ans, quelqu’un écrira l’article de réflexion “Comment Nickelodeon a sauvé le football” et ils seront morts. – Michael Kist (@MichaelKistNFL) 10 janvier 2021

Si je suis la Major League Baseball, j’essaye désespérément de conclure un accord pour diffuser des matchs de baseball sur Nickelodeon. C’est exactement ce dont vous avez besoin pour intéresser un public plus jeune à votre sport. – Daniel Fienberg (@TheFienPrint) 10 janvier 2021

Imaginez que votre botteur rate un but sur le terrain pour perdre la partie et que tout ce que vous entendez, c’est que Spongebob va BAHAHAHAHHAHAHAHHAHAAH – Hamood (@DefenseFanAcct) 10 janvier 2021

Je profite de la NFL sur Nickelodeon pic.twitter.com/2TV5Lj75BJ – JONDERS (ils / eux) (@JondersFPT) 10 janvier 2021

La prochaine fois que la NFL sera sur Nickelodeon, rappelez-moi de prendre de l’acide avant le coup d’envoi 😂 – Fuccc Bae (@BaePhilly) 10 janvier 2021

J’ai ri du fait que la NFL soit sur Nickelodeon mais ils font un travail solide. Le produit est amusant. – est-ce ainsi? – kev mandalorien (@JustKevooo) 10 janvier 2021

