p à 4000 fans devraient être autorisés à participer à des événements sportifs en plein air lorsque le verrouillage national prendra fin le 2 décembre.

Selon les nouvelles règles, les sports pour spectateurs en plein air seront autorisés dans les zones de niveau 1 et 2, potentiellement dès la semaine prochaine, le verrouillage actuel en Angleterre se terminant le 2 décembre.

Dans le cadre des mesures les plus douces dans les zones de niveau 1, la taille maximale de la foule sera de 50% d’occupation du stade ou de 4 000 spectateurs – selon le nombre le plus petit.

Dans les zones de niveau moyen 2, les règles du stade seront de 50% de la capacité totale ou de 2 000, selon le nombre le plus petit. À l’intérieur, il y aura une limite de 1000 dans les deux niveaux 1 et 2. Cependant, pour ceux qui sont dans les mesures de niveau 3 les plus strictes, les fans ne pourront toujours pas regarder leurs équipes en direct.

Plusieurs clubs ont organisé des épreuves de test au cours de l’été pour prouver que les fans pouvaient revenir en toute sécurité, mais les supporters n’ont en grande partie pas pu y assister depuis mars. Le dernier match de Premier League à avoir été disputé devant une foule était la victoire 4-0 de Leicester sur Aston Villa le 9 mars.

Parlant de son auto-isolement continu, le Premier ministre Boris Johnson a donné le feu vert à partir de mercredi pour des «événements sportifs et commerciaux pour les spectateurs à l’intérieur et à l’extérieur avec des limites de capacité et une distanciation sociale» qui était plus conforme aux plans précédents pour les théâtres et les salles de concert avant le dernier verrouillage national.

Johnson a également déclaré que «les sports de plein air peuvent reprendre» et que «les gymnases et les centres de loisirs plus larges peuvent rouvrir».

Le niveau de Londres n’a pas encore été confirmé, mais on pense qu’il s’agit du niveau 2, et Johnson, les niveaux seraient potentiellement annoncés dès jeudi.