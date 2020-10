La série préquelle de Game of Thrones, House of the Dragon, a lancé lundi son premier acteur principal: Paddy Considine dans le rôle du roi Viserys I Targaryen. Le rôle est essentiel pour le lieu où l’histoire commencera et donne le ton à l’endroit où elle se déroulera pour les années à venir. Jusqu’à présent, il semble que les fans adorent Considine pour le rôle.

Considine peut être familière aux fans qui regardent d’autres séries HBO, ou d’autres émissions de télévision de prestige en général. Il a joué des rôles dans The Outsider et The Third Day chez HBO, et dans Peaky Blinders, Informer et The Suspicions of Mr Whicher, entre autres. Il est également apparu dans des films, allant des comédies aux thrillers d’action. Tout cela devrait correspondre à un rejeton royal et chevauchant un dragon de la dernière grande maison de Valyria, si tout se passe bien.

Viserys I est un grand rôle pour House of the Dragon, qui racontera l’histoire d’une guerre civile targaryen environ 170 ans avant les principaux événements de Game of Thrones. L’histoire a été évoquée dans les romans principaux, A Song of Ice and Fire, et George RR Martin l’a détaillée dans son livre de 2018 Fire & Blood. Le livre est écrit comme un livre d’histoire dans le monde du point de vue d’un maester de Westerosi, et cette histoire, «La danse des dragons», en occupe environ un tiers.

Avertissement spoiler: l’histoire est centrée sur une guerre de succession menée lorsque Viserys I meurt. Cependant, cela ne signifie pas que le temps de Considine sur la série sera court, en fonction du point de départ. Dans le livre, Viserys reconnaît publiquement sa fille, la princesse Rhaenyra comme son héritière, mais a plus tard deux fils dans son deuxième mariage. La guerre survient lorsque Rhaenyra entre en guerre avec sa belle-mère et ses demi-frères sur le trône de fer.

Cette saga est parfaite pour une nouvelle émission de télévision HBO, car c’est le moment dans les livres de Martin avec le plus de dragons et de cavaliers de dragon vivant tous en même temps. Si tout se passe bien, les fans verront Considine et plusieurs autres sur le dragon lors de la première de l’émission en 2022. En attendant, voici comment les fans réagissent aux nouvelles du casting de Considine.