Les partisans du président Donald Trump trouvent des moyens créatifs de faire rage contre son interdiction permanente de Twitter, mais les fans de Game of Thrones ne l’acceptent pas. Vendredi, un compte pro-Trump a relaté une citation de l’un des livres sur lesquels la série est basée sur l’interdiction permanente de Trump. En un rien de temps, les fans de la série sont descendus sur le post pour contextualiser les mots.

La citation vient de A Clash of Kings, le deuxième livre de A Song of Ice and Fire de George RR Martin. Il disait: “Quand vous arrachez la langue d’un homme, vous ne le prouvez pas comme un menteur, vous dites seulement au monde que vous craignez ce qu’il pourrait dire.” Ces lignes ont été prononcées par Tyrion Lannister, à la fois dans le livre et dans la série HBO, où il a été joué par Peter Dinklage. Cependant, les fans ont rapidement expliqué à quel point ce scénario était différent de celui dans lequel Trump se trouve maintenant.

«Quand vous arrachez la langue d’un homme, vous ne le prouvez pas comme un menteur, vous dites seulement au monde que vous craignez ce qu’il pourrait dire. – George RR Martin, A Clash of Kings # censure pic.twitter.com/35T6LsqQV4 – NWO Archive (@NwoArchive) 9 janvier 2021

Dans l’histoire de Martin, Tyrion faisait référence à Ser Illyn Payne, un chevalier dont la langue a été enlevée par “The Mad King” Aerys Targaryen. Il devint plus tard le bourreau silencieux du prochain roi, dans un rôle empreint de symbolisme pour divers personnages du récit tentaculaire.

Alors que Payne n’a pas pu parler, les utilisateurs ont rapidement souligné le nombre de voies de communication différentes dont Trump dispose encore en dehors de Twitter. Le président peut utiliser des moyens de communication officiels s’il le souhaite, avec un rôle hiérarchique très différent de celui du fictif Payne.

En plus de cela, ils ont souligné que Martin personnellement ne soutenait pas Trump, comme il l’a longuement expliqué sur son blog. Martin a même publié un article prolongé sur son blog jeudi, demandant que Trump soit arrêté et jugé pour trahison.

D’autres critiques plus nuancées de cette citation détournée sont ressorties de la conversation qui a suivi. Voici un aperçu de la réaction des médias sociaux à la citation de Martin sortie de son contexte.

Autres médiums

C’est tellement drôle car il s’agit du président des États-Unis, qui peut passer à la télévision à tout moment et être diffusé immédiatement dans le monde entier 😂 https://t.co/PeM68HKUAd – Wenda the White Fawn (@Thewhitefawnkbh) 9 janvier 2021

Saviez-vous que le président peut publier un communiqué de presse quand il le souhaite? Il peut faire une interview, il peut appeler un journaliste. Twitter est une plateforme, pas le seul moyen de parler aux gens. Vous n’avez pas le droit constitutionnel d’utiliser l’application d’une entreprise privée. Jésus. https://t.co/h7EiCSetSl – Nolan (@ cmonte_06) 9 janvier 2021

Il a une salle de presse et une secrétaire, il peut utiliser cette chaire de tyran quand il le souhaite. Il n’est pas censuré – Mike (@MikeHeisdorffer) 9 janvier 2021

Autres citations de Martin

«Ne vous y trompez pas, ce ne sont pas des manifestants, ce ne sont pas des patriotes, ce sont des émeutiers qui tentent de détruire notre démocratie. Ce sont des traîtres. Et le traître en chef est Donald J. Trump. Il devrait être arrêté, démis de ses fonctions, jugé pour trahison, condamné … “–GRRM https://t.co/NB7Mc91lzK – chicky (@theChickren) 9 janvier 2021

