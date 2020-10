GLOW ne reviendra pas pour sa dernière saison annoncée précédemment sur Netflix, et les fans sont dévastés par l’annulation surprise. Lundi, Deadline a rapporté que les créateurs de séries Liz Flahive et Carly Mensch avaient publié une déclaration révélant la nouvelle. “COVID a tué de vrais humains. C’est une tragédie nationale et devrait être notre objectif”, a commencé leur déclaration commune. “COVID a aussi apparemment retiré notre émission.”

“Netflix a décidé de ne pas terminer le tournage de la dernière saison de GLOW”, ont poursuivi Flahive et Mensch. “On nous a donné la liberté créative de faire une comédie compliquée sur les femmes et de raconter leurs histoires. Et de lutter. Et maintenant c’est parti. Il se passe beaucoup de choses s-ty dans le monde qui sont bien plus grandes que ça en ce moment. Mais ça ça craint toujours de ne pas revoir ces 15 femmes ensemble. ” Finalement, ils ont écrit: “Notre distribution de clowns bizarres et notre équipe héroïque nous manqueront. C’était le meilleur travail”, et ajoutèrent: “Inscrivez-vous pour voter. Et votez s’il vous plaît.” Faites défiler vers le bas pour voir ce que les fans disent à propos de la nouvelle annulation choquante.

C’est exactement ce que je ressens. La plupart des spectacles se terminent autour de 5 saisons. J’avais l’impression qu’ils allaient au moins durer aussi longtemps. – Ce doit être Cromartie (@ cromartie890) 5 octobre 2020

Eh bien, ça craint. Cela n’avait pas de fin définitive. Ne peuvent-ils pas attendre un peu, ou un déménagement de 2 heures dans un an? Ont-ils juste à décider que c’est fini? Comme Netflix ne peut pas gérer le coût? Cela souffle. – jennifer corozza (@ jensun123) 5 octobre 2020

Cette saison et Daredevil 4 font le plus mal … je suppose que Netflix doit économiser tout son argent pour cette nouvelle série de meurtres, le grand tueur cuisinera (!) 👎 – Phil Gerrard (@Morphilms) 5 octobre 2020

L’une des meilleures émissions sur Netflix et ils vont de l’avant et la lâchent. Absolument fou. Cela me donne envie d’arrêter complètement de regarder des émissions sur Netflix. Pourquoi investir des dizaines d’heures de votre temps dans quelque chose pour ne même pas avoir de fin? – James Cawkwell (@ JamesCawkwell1) 5 octobre 2020

