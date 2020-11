Karen Laine a eu la surprise quand elle a découvert que sa maison d’Indianapolis avait été cambriolée. La star de Good Bones a révélé que c’était arrivé la semaine dernière, disant à Fox 59 que quelqu’un était entré par effraction, avait pris quelques choses et avait même «fait caca dans le garage». Elle a expliqué que c’était la troisième fois qu’un tel incident se produisait chez elle et que la deuxième personne y avait fait défection. La dernière a eu lieu le même jour du mariage de sa plus jeune fille.

Bien qu’elle n’ait pas trop précisé les incidents antérieurs, elle a noté que celui-ci se sentait «très personnel et intentionnel». Quiconque était responsable du crime, cependant, ne pourra peut-être pas s’échapper trop longtemps. Selon Fox 59, Laine, qui est une ancienne procureure adjointe, connaît une chose ou deux sur les scènes de crime et n’a pas tardé à signaler aux forces de l’ordre où ses cartes de crédit ont été utilisées et la vidéo a pu être récupérée. Dimanche soir, la police métropolitaine d’Indianapolis enquête actuellement sur la situation.

Après avoir vu la star de télé-réalité de HGTV vivre cette expérience effrayante pour la troisième fois, de nombreux fans de l’émission lui ont envoyé des messages exprimant leur inquiétude et souhaitant un redressement rapide de la part de la police pour déterminer qui était responsable de la victimisation de sa propriété.

Comme indiqué précédemment, s’il y a une personne avec laquelle un cambrioleur ne voudrait pas jouer, c’est Laine. Son expérience en tant que procureur adjoint est certainement utile pour faire face à une situation comme celle-ci.

@ mammachick1 Salut, Karen … Je suis vraiment désolé de lire votre cambriolage. Je ne peux pas imaginer comment quelqu’un pourrait avoir les couilles pour vous faire ça … surtout compte tenu de votre expérience dans l’application de la loi. Mais encore … quelle chose merdique (jeu de mots) à faire à quelqu’un. J’espère que l’ADN aide. – Mary Davis (@ MaryD1953) 15 novembre 2020

Certains fans de la série n’étaient cependant pas au courant de son histoire dans la défense de la loi. Elle a passé des années à faire respecter la loi en tant qu’avocate de la défense à Indianapolis avant de se tourner vers l’immobilier sous l’impulsion de sa fille.

Je n’avais aucune idée qu’elle était une ancienne procureure. – Taylor (@kennedytaylora) 15 novembre 2020

De plus, de nombreux fans de l’émission exprimaient simplement leur gratitude pour que personne n’ait été blessé dans la situation. Laine et le reste de sa famille étaient absents de la maison pour assister au mariage de sa fille en ville.

@ mammachick1 Que Dieu vous bénisse! C’est mal ce que ces gens t’ont fait. Restez en sécurité et restez fort! Aimez votre émission! J’aimerais aussi connaître certaines des maisons que vous prévoyez de faire ensuite lol Im en train d’essayer de déménager! Eh bien j’espère que j’ai un gofundme essayant de soulever assez pour bouger – Nikki Greear (@GreearNikki) 15 novembre 2020

La recherche de l’agresseur se poursuit cependant. Bien que Laine ait rapidement fourni des informations aux agents, l’affaire pourrait rapidement se terminer.

@ mammachick1 Trouvons ce salaud et jetons-lui toute la loi – KSK (@ hoosierboy1070) 14 novembre 2020

L’agence de presse a déclaré que c’était la troisième fois que Laine était victime d’un cambriolage. La première fois qu’elle a dit que les voleurs avaient volé le vélo de son mari et la deuxième fois, ils dormaient quand le cambrioleur est entré et a pris son sac à main.

“Cela semble très personnel et intentionnel”, a déclaré Karen E. Laine, la star de Good Bones sur HGTV. Http://t.co/uYv252Hh7w – KXAN News (@KXAN_News) 15 novembre 2020

Comme le dernier incident, la première fois que sa maison a été cambriolée, la personne a également laissé une surprise derrière elle. Laine a dit qu’elle n’était pas sûre de savoir pourquoi cela faisait deux fois que quelqu’un avait déféqué chez lui, autrement que pour prouver un point.

Karen E. Laine – la star de l’émission Good Bones basée à Indianapolis – dit que le récent cambriolage était la troisième fois qu’une personne entrait chez elle et la deuxième fois qu’une personne laissait une grosse surprise dans son garage. https://t.co/CVyNMtWwhp – NewsNation Now (@NewsNationNow) 15 novembre 2020

En 2016, HGTV a créé Good Bones, qui mettait en vedette le duo de Mina Starsiak Hawk et Laine. Il est rapidement devenu un favori des fans sur la chaîne et a produit cinq saisons, toutes comprises entre 11 et 15 épisodes.

Qui ferait ça à Karen?!?! #GoodBones https://t.co/Xsj01lBqfD – Natalie Wagner (@nataliewagner) 15 novembre 2020

